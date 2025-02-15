CHP Kurultayı Soruşturmasında Kısıtlama Yok - Son Dakika
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CHP Kurultayı Soruşturmasında Kısıtlama Yok

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada kısıtlama kararı verilemeyeceği açıklandı.

15.02.2025 17:17
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CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada, isnat edilen suçlamaların Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) belirtilen katalog suçlar arasında yer almaması nedeniyle kısıtlama kararı verilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanununun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen soruşturmanın yeni bir soruşturma olmadığını aktardı.

Soruşturmanın Ocak 2024'ten itibaren devam ettiğini vurgulayan Başsavcılık kaynakları, "İsnat edilen suçlamaların, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesinde belirtilen katalog suçlar arasında bulunmaması nedeniyle kısıtlama kararı verilebilmesi hukuken mümkün olmadığından bu tedbirin uygulanması yönünde sulh ceza hakimliğinden herhangi bir talepte bulunulmadığı" bilgisini verdi.

Başsavcılık kaynakları, soruşturma kapsamında açık beyan veren kişilerin bulunması ve gizli tanık beyanı dışında delil elde etme imkanlarının mevcut olması nedeniyle istisnai delil elde etme yöntemlerinden olan gizli tanık dinlenilmesi yöntemine başvurulmadığını bildirdi.

Soruşturma sürecinde elde edilen delillerden hareketle soruşturmanın kapsamında meydana gelecek değişikliklere göre Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli işlemlerin yapılacağı ve soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Kısıtlama, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı Soruşturmasında Kısıtlama Yok - Son Dakika

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