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CHP Kurultayı Tarihi İstendi

09.06.2026 15:29
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CHP Adana İl Başkanı Tanburoğlu, partinin kurultayının 2026'dan önce yapılmasını talep etti.

(TBMM) - CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, TBMM'de 72 ilin CHP İl Başkanlığı ortak basın açıklamasını okudu. Tanburoğlu, "Partimizin kurultayının yapılacağı tarih 25 Temmuz 2026'dan önce olmalıdır bir an önce ilan edilmelidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarımızla açık biçimde ilan ediyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız örgütündür. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız ise milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, TBMM Basın Kapısı'nda düzenlenen basın toplantısında, 72 ilin CHP İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

Tanburoğlu, "Türkiye'nin kaybedecek vakti yok: Önce kurultay, sonra İktidar. Atamızın emaneti, Cumhuriyetin kurucusu partimiz, AKP iktidarının siyasi çıkarları uğruna demokrasi tarihimizde hiç görülmemiş şekilde felç edilmeye çalışılıyor. Partimiz atlattığı büyük badirelerde bu gibi dönemlerde ne yapacağını kurumsal hafızasına kazımıştır. CHP kurulduğu günden yana kongreler ve kurultaylar partisidir. İktidar tarafından kurgulanmış gerilimin mahkeme salonlarından sokaklara taşmasını engellemenin yolu, meşru rekabet arenası olan kurultayımızın toplanmasıdır" diye konuştu.

"MESELE MİLLETİN İRADESİDİR"

"Tarih boyunca olduğu gibi, tüm oyunları bozmak için kendi öz gücümüze, üyelerimizin ve delegelerimizin iradesine dönmek zorundayız" diyen Tanburoğlu, çünkü meselenin partinin iç meselesi olmadığını belirtti."

CHP'de bir ikilik, çekişme ve kavga bulunmadığını ifade eden Kanburoğlu, şunları kaydetti:

"Mesele memleketimizdir, milletimizin iradesidir. Partimizin kurultayının yapılacağı tarih 25 Temmuz 2026'dan önce olmalıdır bir an önce ilan edilmelidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarımızla açık biçimde ilan ediyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız örgütündür. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız ise milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'dur. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve ceberrut iktidara karşı birleşen halkımızın partimizden beklentisi bir an önce iktidar yürüyüşüne devam etmesidir. 81 ilde örgütlerimiz kurultaya da iktidara da hazırdır. 2 milyon üyemizin iradesi, CHP'yi bu cendereden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü tüm gücüyle sürdürecek kudrete sahiptir. Halkın dediği olur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı Tarihi İstendi - Son Dakika

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