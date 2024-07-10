CHP'li 14 Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

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CHP'li 14 Büyükşehir Belediyesi, "İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanlıkları Koordinasyon Toplantısı" düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: "Kriz yönetimi yerine risk yönetimini esas alan anlayışları hayata geçirmek zorundayız"

ADANA - Adana'da düzenlenen İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanlıkları Koordinasyon Toplantısı'na katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Kriz yönetimi yerine risk yönetimini esas alan anlayışları mutlaka hayata geçirmek zorundayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adana'da 14 Büyükşehir Belediyesi paydaşlarının katılımıyla 'İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanlıkları Koordinasyon Toplantısı' düzenledi. Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile belediye bürokratları ve itfaiye erleri katıldı. 14 Büyükşehir Belediyesinin genel sekreter yardımcıları ile itfaiye ve afet işleri daire başkanlarının afet durumlarında ve sonrasında gerekli iş birliği ve dayanışmanın daha güçlü sağlanabilmesine yönelik yöntemleri tartışmak üzerine katıldığı toplantıda, orman yangınları ve çevre felaketlerine dikkat çekildi. 2023 yılında gerçekleşen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin de değerlendirildiği toplantıda Adana Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Suphi Civelek ve İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir de '6 Şubat 2023 Depremleri Tecrübe Paylaşımları' konulu sunum gerçekleştirdi.

"Sorunların nasıl çözümleneceği konusunda yol haritası oluşturacağız"

Bilgi paylaşımı, deneyimlerin aktarılması ve sorunlar karşısındaki çözüm yollarının araştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Yeni dönemde parti genel merkezimizde var olan hükümet sistemindeki tüm bakanlıkların eş değeri gölge bakanlık yapılanmasını oluşturduk. Bugün buraya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğinden sorumlu gölge bakan yardımcımız Dr. Baran Bozoğlu ile birlikte katılıyorum. Orman yangınları, çevre felaketleri, afetler ve bu konularla ilgili yapılacak olan teknik çalışmayı Adana'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Burada pek çok çevre felaketi, başta deprem kayıplarımız olmak üzere su baskınları, çığ, su baskınları, toprak kaymaları, maden kazaları gibi önlem alınması durumunda ortadan kalkacak olan pek çok sorunun nasıl çözümleneceği konusunda yol haritasını oluşturacağız" şeklinde konuştu.

"Kriz yönetimi yerine risk yönetimini esas alan anlayışları hayata geçirmek zorundayız"

Risk yönetimini esas alan anlayışa geçişin CHP iktidarında birinci madde olduğuna dikkat çeken Zeybek, "Bütün bilimsel veriler gösteriyor ki kriz yönetimi yerine risk yönetimini esas alan anlayışları mutlaka hayata geçirmek zorundayız. Risk yönetiminin temel ölçütü de bilimin yol göstericiliğini mutlaka kendine şiar edinmekten geçiyor. Kriz yönetiminden risk yönetimine geçmeyi başaramamış toplumlar dere yataklarında imar hareketlerini, toprak kayması olan yerlerde şehirleri, fay hatları üzerindeki riskli yapı stokunu azaltmayarak olası bir depremde çok ciddi bir insan ve mal kaybına yol açmaktadır. O nedenle başlangıçtaki birinci maddemiz CHP iktidarında kriz yönetimi yerine risk yönetimini egemen alan yeni bir yönetim anlayışının hayata geçeceğini belirtmek istiyorum" dedi.