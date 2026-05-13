CHP'den Erdoğan'a tarım tepkisi: Çiftçi borç altında eziliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Erdoğan'a tarım tepkisi: Çiftçi borç altında eziliyor

13.05.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tarımda sorun yok' sözlerini eleştirerek, çiftçinin borç, maliyet artışı ve destek yetersizliği nedeniyle üretimden koptuğunu, gençlerin köyü terk ettiğini ve tarımın ithalata bağımlı hale geldiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP PM Üyesi Erhan Adem, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar, ne yazık ki sahadaki gerçeklerle örtüşmemektedir. Çiftçi borç altında ezilirken mazot, yem, gübre ve elektrik maliyetleri katlanmışken 'Tarımda hiçbir sorun yok' demek üreticinin yaşadığı krizi görmezden gelmektir" dedi.

CHP PM Üyesi Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde düzenlenen programdaki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar, ne yazık ki sahadaki gerçeklerle örtüşmemektedir. Çiftçi borç altında ezilirken mazot, yem, gübre ve elektrik maliyetleri katlanmışken 'Tarımda hiçbir sorun yok' demek üreticinin yaşadığı krizi görmezden gelmektir. Bugün Türkiye'de milyonlarca çiftçi üretimden kopma noktasına gelmiştir. Gençler köylerini terk etmekte, hayvancılık yapan üreticiler zarar ettiği için işletmelerini kapatmaktadır. Açıklanan destek rakamları yüksek gibi gösterilse de enflasyon karşısında eriyen destekler çiftçinin gerçek yükünü hafifletmemektedir. 24 ay geri ödemesiz kredi ve yatırım finansmanı açıklanıyor ancak küçük üreticinin bankalara erişimi zaten ciddi sorun haline gelmiştir. Çiftçinin önemli bir bölümü mevcut kredi borçlarını çeviremez durumdadır. Siz önce üreticinin icralık traktörünü, haciz altındaki tarlasını görün."

'Gıda arz güvenliğinde hiçbir sorun yok' deniliyor ama vatandaş pazara, markete çıktığında etin, sütün, sebzenin fiyatını görünce gerçeği çok net hissediyor. Türkiye artık saman, canlı hayvan ve birçok tarım ürününü ithal eden bir ülke haline gelmiştir. Bu tablo başarı değil, yanlış tarım politikalarının sonucudur. Tarım sadece kredi paketleriyle değil planlı üretim, maliyetleri düşüren destek politikaları, kooperatifleşme ve üreticiyi gerçekten koruyan alım garantileriyle ayağa kalkar. CHP olarak biz, ithalata bağımlı değil, kendi çiftçisini güçlendiren bir tarım modelini savunuyoruz. Çiftçi propaganda değil, sürdürülebilir destek ve adil kazanç istiyor."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Erdoğan'a tarım tepkisi: Çiftçi borç altında eziliyor - Son Dakika

Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:48:20. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'den Erdoğan'a tarım tepkisi: Çiftçi borç altında eziliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.