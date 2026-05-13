CHP'den Erdoğan'a tarım tepkisi: Çiftçi borç altında eziliyor

CHP PM Üyesi Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde düzenlenen programdaki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar, ne yazık ki sahadaki gerçeklerle örtüşmemektedir. Çiftçi borç altında ezilirken mazot, yem, gübre ve elektrik maliyetleri katlanmışken 'Tarımda hiçbir sorun yok' demek üreticinin yaşadığı krizi görmezden gelmektir. Bugün Türkiye'de milyonlarca çiftçi üretimden kopma noktasına gelmiştir. Gençler köylerini terk etmekte, hayvancılık yapan üreticiler zarar ettiği için işletmelerini kapatmaktadır. Açıklanan destek rakamları yüksek gibi gösterilse de enflasyon karşısında eriyen destekler çiftçinin gerçek yükünü hafifletmemektedir. 24 ay geri ödemesiz kredi ve yatırım finansmanı açıklanıyor ancak küçük üreticinin bankalara erişimi zaten ciddi sorun haline gelmiştir. Çiftçinin önemli bir bölümü mevcut kredi borçlarını çeviremez durumdadır. Siz önce üreticinin icralık traktörünü, haciz altındaki tarlasını görün."

'Gıda arz güvenliğinde hiçbir sorun yok' deniliyor ama vatandaş pazara, markete çıktığında etin, sütün, sebzenin fiyatını görünce gerçeği çok net hissediyor. Türkiye artık saman, canlı hayvan ve birçok tarım ürününü ithal eden bir ülke haline gelmiştir. Bu tablo başarı değil, yanlış tarım politikalarının sonucudur. Tarım sadece kredi paketleriyle değil planlı üretim, maliyetleri düşüren destek politikaları, kooperatifleşme ve üreticiyi gerçekten koruyan alım garantileriyle ayağa kalkar. CHP olarak biz, ithalata bağımlı değil, kendi çiftçisini güçlendiren bir tarım modelini savunuyoruz. Çiftçi propaganda değil, sürdürülebilir destek ve adil kazanç istiyor."