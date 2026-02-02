CHP'li Adıgüzel: "Fındıkta Dönüm Başı Destekleme En Az 10 Bin Lira Olarak Düzeltilmelidir" - Son Dakika
CHP'li Adıgüzel: "Fındıkta Dönüm Başı Destekleme En Az 10 Bin Lira Olarak Düzeltilmelidir"

02.02.2026 16:46  Güncelleme: 18:10
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık fiyat politikalarını eleştirerek, dönüm başı destekleme fiyatının en az 10 bin lira olması gerektiğini belirtti. Ayrıca fındığın alımında yaşanan piyasa manipülasyonuna dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık piyasasında uygulanan fiyat politikalarını eleştirerek, "Fındıkta destekleme 2014'te 170 liraydı, 12 yıldır aynı gidiyor. 2014'te altının gramı 89 liraydı. 170 lirayla 1.9 gram altın alınıyordu. Bugün 1.9 gram altın 13 bin lira yapıyor. 3 bin lirası sizin olsun; fındıkta dönüm başı destekleme en az 10 bin lira olarak düzeltilmelidir" dedi.

Adıgüzel, fındık piyasasında uygulanan fiyat politikalarını eleştirerek, aynı üreticinin aynı bahçeden topladığı fındığa farklı alım noktalarında farklı fiyatlar verilmesini "piyasa manipülasyonu" olarak nitelendirdi. Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Maalesef Rekabet Kurulu da hükümet de seyrediyor"

"Önümüzde 3 kilo fındık var. Aynı bahçeden toplanmış, aynı üreticinin fındığı. Şimdi biz bunu birer kilo olarak üçe böldük. Bir kilosunu F-tipine götürdük, ayrı bir fiyat. Bir kilosunu TMO'ya götürdük, ayrı bir fiyat. Bir kilosunu tüccara götürdük, ayrı bir fiyat. Yani aynı fındığa üç ayrı yerde 3 ayrı fiyat verildi. Bir maç var, üç ayrı topla oynanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Maalesef Rekabet Kurulu da hükümet de seyrediyor. Sanırsın fındık serbest piyasada. Piyasanın serbest olmadığı yerde fındık serbest piyasada olur mu? Bu kadar baskı altında serbest piyasa olur mu? Şili'nin, ABD'nin, İtalya'nın kalitesiz fındığını çok daha yüksek fiyatlara alırken, gelip Türk fındığını ucuza kapatmaya çalışıyorlar. Bütün oyun bu. Ferrero, F Tipi yapı bunu Türkiye'deki işbirlikçileriyle yapıyor. Onlara depoculuk yaptırıyor, taşeronluk yapıyor; kendisi arka plandan yönetiyor. Buna F Tipi boşa demiyorum.

"Türkiye'nin bir numaralı tarım ürününün mücadelesi milli bir mücadeledir"

Geçmişte bir FETÖ işgali yaşadık. Onun da ortak hareket ettiği iş insanları vardı. Onlarla mücadeleyi topyekün yaptık, bunlarla mücadeleyi de topyekün yapacağız. Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunuyorum. Sadece Ferrero değil, bununla beraber işbirliği yapanlara da aynı önlemler alınmalı, aynı cezalar verilmeli. Bunların planı şu, mart ayı gelir de işte karanfil sayımı yüksek çıkarsa, önümüzdeki yıl fındık çok olacak algısıyla insanları panikletip pazara indirmeyi düşünüyorlar. E kokarca ne oldu? Havaların iyi gideceğinin garantisi mi var? Havalar soğuk giderse zirai don olabilir, havalar iyi giderse zaten kokarca hazırda bekliyor. O yüzden önümüzdeki yılın da garantisi yok. Halbuki şimdi üreticinin elinde kokarca değmemiş tertemiz fındık. Türkiye'nin bir numaralı tarım ürününün mücadelesi milli bir mücadeledir. Türk insanı, Türk üreticisi artık bunun farkına varmıştır. Eninde sonunda kazanan Türk üreticisi olacak. Hiç kimse panik yapmasın. Bir de sosyal medyadan troller tutmuşlar.

"Toprak Mahsulleri Ofisi fındık taban fiyatını derhal 300 lira olarak revize etmelidir"

Bizim yaptığımız açıklamaların altına, seyrek de olsa diyorlar ki; 'Gel 300 lira ver, sana satayım' tamam, 300 değil, 350 de vereceğim. Ama benim de bir şartım var: Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni bana ver, bütün fındığınızı 350 liraya alacağım. ve bu aşamada acilen atılması gereken adımları 4 maddede sıralıyorum, Toprak Mahsulleri Ofisi fındık taban fiyatını derhal 300 lira olarak revize etmelidir. Rekabet Kurumu devreye girmeli, sadece Ferrero'yu değil, onunla işbirliği halindeki bütün firmaları takibe almalı ve cezalarını vermelidir. Önümüzdeki yıl büyük bir kokarca felaketi bekleniyor. Devletin bütün imkanlarını seferber edip kokarcayla topyekün mücadele edilmelidir. Fındıkta destekleme 2014'te 170 liraydı, 12 yıldır aynı gidiyor. 2014'te altının gramı 89 liraydı. 170 lirayla 1.9 gram altın alınıyordu. Bugün 1.9 gram altın 13 bin lira yapıyor. 3 bin lirası sizin olsun; fındıkta dönüm başı destekleme en az 10 bin lira olarak düzeltilmelidir. Bu miktar hem geçmiş yılda zirai donda zararı olanlara hem de önümüzdeki yıl için ihtiyaçlara verilmelidir. Bu miktar çok değildir. Geçen yıldan hükümetin çiftçilere kanun gereği ödemesi gereken miktar 650 milyardır. Halbuki bu şekilde ödenecek milyar, sadece 60 milyarlık bir ödemedir. Çiftçilere olan borcunun sadece onda biridir."

Kaynak: ANKA

Mustafa Adıgüzel, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Ordu, Son Dakika

