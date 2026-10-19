CHP'li Akay, 2027-2029'da garantilere 1 trilyon TL'yi aşan kaynak ayrılacağını söyledi - Son Dakika
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CHP'li Akay, 2027-2029'da garantilere 1 trilyon TL'yi aşan kaynak ayrılacağını söyledi

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CHP\'li Akay, 2027-2029\'da garantilere 1 trilyon TL\'yi aşan kaynak ayrılacağını söyledi
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2027-2029 bütçesinde ulaştırma garantileri ve şehir hastaneleri için toplam 1 trilyon 26 milyar 542 milyon TL öngörüldüğünü söyledi. Akay, üç yılda 1 trilyon TL'yi aşan kaynağın önceliğinin vatandaş değil bir avuç azınlık olduğunu savundu.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2027-2029 dönemi bütçe tahminlerine göre ulaştırma projelerinin garanti ve katkı ödemeleri ile şehir hastanelerinin hizmet alım ve yatırım kullanım bedelleri için toplam 1 trilyon 26 milyar 542 milyon TL kaynak öngörüldüğünü belirterek, "Vatandaşa tasarruf diyen iktidar, üç yılda 1 trilyon lirayı aşan kaynağı garanti ödemelerine verecek. Bu bütçenin önceliği vatandaş değil, bir avuç azınlık" dedi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, yaptığı yazılı açıklamada, 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ait ulaştırma projelerinin garanti ve katkı ödemeleri ile şehir hastanelerine yönelik ödeneklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÜÇ YILDA 1 TRİLYON TL'Yİ AŞAN KAYNAK"

Ulaştırma projeleri için üç yılda 467 milyar 369 milyon TL, şehir hastaneleri için ise 559 milyar 173 milyon TL olmak üzere toplam 1 trilyon 26 milyar 542 milyon TL ödeme yapılmasının öngörüldüğünü belirten Akay, kamu kaynaklarının kullanımındaki tercihleri eleştirdi. Akay, bütçedeki ödeme kalemlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vatandaşa tasarruf diyen iktidar, üç yılda 1 trilyon lirayı aşan kaynağı garanti ödemelerine verecek. Bu bütçenin önceliği vatandaş değil, bir avuç azınlık. Bu rakam, iktidarın bütçede ulaştırma garanti ve katkı ödemeleriyle şehir hastanelerinin iki ayrı ödeme kalemi için öngördüğü toplam kaynağı gösteriyor. Bir tarafta geçim mücadelesi veren milyonlar, diğer tarafta milyarlarca liralık garanti ve sözleşme ödemeleri var. Vatandaşa tasarruf çağrısı yapanlar, emekliye ve dar gelirliye kaynak yok diyenler, bu devasa ödeme yükünü de açıklamak zorunda. Millete gelince kemer sıkma, bu ödemelere gelince trilyonluk bütçe! Bu nasıl bir öncelik tercihidir?"

"ULAŞTIRMA GARANTİLERİNE ÜÇ YILDA 467,4 MİLYAR TL"

Ulaştırma projelerine yönelik garanti ödemelerini eleştiren Akay, "Yolun, köprünün, tünelin garantisi var; peki geçim derdindeki vatandaşın garantisi nerede? Üç yılda ulaştırma projelerinin garanti ve katkı ödemeleri için 467,4 milyar lira öngörülüyor. Vatandaş pazarda filesini dolduramıyor, emekli ay sonunu getiremiyor; ama bütçede garanti ödemeleri milyarlarca lirayla büyüyor. Vatandaşın geliri enflasyon karşısında erirken, bu projelerin ödeme yükü bütçede büyümeye devam ediyor. İktidar, bu kaynakların hangi projelere, hangi koşullarla aktarıldığını ve kamuya toplam maliyetini açıklamak zorundadır. Milletin vergisiyle oluşan bütçe, öncelikle milletin ihtiyaçlarına cevap vermelidir" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR HASTANELERİNE ÜÇ YILDA 559,2 MİLYAR TL"

Akay, şehir hastanelerine yönelik ödemeleri ise "Şehir hastanelerinin üç yıllık ödeme yükü 559,2 milyar liraya ulaşıyor. Bu nasıl bir maliyet politikasıdır? Sağlık hizmetinin maliyetini, şirketlere yapılan ödemeleri ve bu sözleşmelerin kamuya uzun vadeli yükünü kim açıklayacak? Sağlığa ayrılan kaynağın büyüklüğüyle övünmeden önce, bu paranın ne kadarının doğrudan sağlık hizmetine, ne kadarının sözleşme kapsamındaki kullanım ve hizmet ödemelerine gittiğini ortaya koyun. Milletin vergileriyle yapılan ödemeler şeffaf değilse, o bütçenin hesabı da verilmiş değildir" şeklinde değerlendirdi.

Kaynak: ANKA
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