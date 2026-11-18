Haber: Hilal Acar

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve vakfın bünyesindeki yaklaşık 80 şirketin para piyasası fonlarında yatırımı bulunup bulunmadığının soracaklarını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2027 bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kuruluşu Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülecek.

Görüşmeler başlamadan önce söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve vakfın bağlı ortaklıklarının para piyasası fonlarındaki yatırımlarına ilişkin konulara dikkati çekti.

Akay, "fon vurgunu" iddiaları kapsamında bakanlıklara yönelik soru ve değerlendirmelerini Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde de sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı çok önemli bir kuruluşumuz. Savunma sanayimizin ana firmalarında hakim ortak konumunda olan bu vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Diğer mütevelli heyeti üyeleri ise Milli Savunma Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Savunma Sanayii Başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de Savunma Sanayii Başkanı yürütmektedir. Bu vakfın bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunmaktadır. Vakıf, yaklaşık 80 firmayı bünyesinde barındırmaktadır. Öncelikle, bu vakfın para piyasası fonlarında değerlendirdiği herhangi bir tutar olup olmadığını Sayın Bakanımıza soracağız. Bu konuda kendisinden açıklama bekleyeceğiz.

İkinci olarak, vakfın bağlı ortaklıkları ve iştirakleri arasında savunma sanayimiz açısından son derece önemli kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlardan biri ASELSAN Elektronik Sanayi'dir. 30 Haziran tarihli bilançosunu burada gösteriyorum. Dikkatle incelendiğinde, 31 Aralık'ta 9,3 milyar lira olan yatırım fonları tutarının 30 Haziran itibarıyla 13,9 milyar liraya yükseldiği görülüyor. Bilançonun dipnotunda ise yatırım fonlarının para piyasası fonlarından oluştuğu ifade ediliyor. Bu süreçte ASELSAN yetkililerinden ve Sayın Bakanımızdan söz konusu tutarın mahiyetine ilişkin açıklama bekleyeceğiz. Burada mutlaka sıkıntılı bir durum olduğunu iddia etmiyoruz. ASELSAN, hepimizin gurur duyduğu güzide bir kuruluşumuzdur. Ancak bu konuyu açıklanmaya değer buluyoruz. Söz konusu yatırım fonlarının alt kırılımları nelerdir? Hangi fonlarda ve nerelerde değerlendirilmiştir? Bu yatırımlardan gelir elde edilmiş midir? Daha sonra bu fonlardan çıkış yapılmış mıdır? Güncel durum nedir? Bu konuda herhangi bir sorun yaşanmış mıdır? Bir diğer kuruluşumuz ise Netaş Telekomünikasyon'dur. Bu şirket de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bağlı ortaklıkları arasında yer almaktadır.