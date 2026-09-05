CHP\'li Akay\'dan ÖİB\'e 300 milyon dolarlık bakım harcamasının hesabını açıklama çağrısı

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi kararına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Milletimizi kavram oyunlarıyla kandırmaya çalışmayın. Kamu malını 30 yıllığına özel şirketlere bırakmak kamu malını satmanın başka bir yöntemidir. Buna hangi ismi verirseniz verin gerçek değişmez. Kamu kazanacağı geliri kaybeder, özel şirket kazanır. Çağrımız net, bakım ve onarım için harcandığı söylenen 300 milyon doların hesabını kuruşu kuruşuna açıklayın" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi kararına yönelik yaptığı yazılı açıklamaya yanıt verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) ile ÖİB yetkililerine seslenen Akay, "Süslü cümleler kurarak, milletimizi kavram oyunlarıyla kandırmaya çalışmayın. Özelleştirmenin ne olduğunu da kamu varlıklarının nasıl elden çıkarıldığını da çok iyi biliyoruz. Siz de ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Buna hangi ismi verirseniz verin, gerçek değişmez. Kamu kazanacağı geliri kaybeder, özel şirket kazanır" ifadelerini kullandı.

Akay, AKP iktidarı döneminde kamu kaynaklarının kullanımında sözleşmelerden çok müteahhitlerin ricalarının belirleyici olduğu bir düzen oluşturulduğunu iddia etti. Hesap verilebilirliğin önemine işaret eden Akay, "YİD modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yapım sözleşmesine göre 2024 yılında kamuya devredilmesi gerekirken, devir tarihinin 2028'e uzatılmasının gerekçesi neydi?" sorusunu yöneltti.

"300 MİLYON DOLARIN HESABINI KURUŞU KURUŞUNA AÇIKLAYIN"

ÖİB'in otoyolların bakım ve onarımı için yaklaşık 300 milyon dolar harcandığı yönündeki beyanını değerlendiren Akay, vatandaşların bu yollarda yama, bakım faturası ve geçiş ücreti gördüğünü ancak 300 milyon dolarlık bakımın karşılığını göremediğini söyledi. Akay, HMB, ÖİB ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"300 milyon dolar tam olarak hangi işlere harcandı? Hangi firmalara ihale edildi? İhaleleri hangi yöntemle yaptınız? Hangi firmalar bu ihaleleri aldı? Yapılan işlerin teknik kabulünü kim yaptı? Denetimi hangi kurum gerçekleştirdi? 300 milyon dolarlık harcamanın Sayıştay denetimi var mı? Bu harcamaların karşılığında ortaya çıkan fiziki yatırım ve bakım çalışmaları nerede? HMB, ÖİB ve KGM'ne çağrımız net, 300 milyon doların hesabını kuruşu kuruşuna açıklayın. Sözleşmeleri açıklayın. İhaleleri açıklayın. Firmaları açıklayın. Devir şartlarını açıklayın."

"GELİR ÜRETEN VARLIĞIN İŞLETME HAKKI NEDEN DEVREDİLİYOR?"

Akay, ÖİB açıklamasında 600 milyon doların "kar" değil "gelir" olduğunun vurgulanmasını da eleştirerek, bu varlıkların kamu için gelir üretmeye devam etmesi halinde işletme hakkının neden özel şirketlere devredilmeye hazırlanıldığını sordu. Kamu malının işletme hakkının özel sektöre devredilmesi durumunda, o süre boyunca oluşacak gelirden kamunun yararlanma imkanının sınırlandırılacağını ifade eden Akay, buna hangi isim verileceğinin vatandaşın umurunda olmadığını, kamu varlığı özel işletmeye devrediliyorsa bunun adının özelleştirme olduğunu kaydetti.

Akay, "Bizim sözümüz net, bugün devletin yaptığı yatırımları, yarının gelirlerini özel şirketlere bırakmayacağız. CHP iktidarında; kamu yararı ve hukuk çerçevesinde bu işletmeleri yeniden kamuya kazandıracağız. Devlet yapacak, millet ödeyecek, şirket kazanacak düzenine son vereceğiz. Bu ülkenin kamu varlıkları kimsenin babasının malı değildir" dedi.