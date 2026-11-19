Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na ilişkin, "Bakanlık bütçesindeki yetersiz olan tutarın bu vakıf eliyle arttırılması söz konusu ve birtakım harcamaların da daha elastik yapılması özellikle yurt dışına yönelik. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın bazen bu harcamaları hızlı yapması önemi arz ediyor. Burada şeffaf olunması önemli" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Doğu Türkistan meselesinin yalnızca bir insan hakkı meselesi değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve milli bir sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin Çin'le ekonomik ve diplomatik ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini belirten Taş, bunu yaparken Doğu Türkistan'ın temel hak ve özgürlüklerinin de kararlılıkla savunulması gerektiğini dile getirdi.

"RUM TARAFI EGEMEN EŞİTLİĞİ KABUL ETMEDEN TÜRKİYE YENİ 5 ARTI 1 TOPLANTISINI DESTEKLİYOR MU"

Taş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs ile ilgili iki devletin yan yana var olmasının en gerçekçi çözüm olarak tanımladığını ve ortak zeminin bulunmadığını ve eski çözüm modellerinin tükendiğini belirttiğini aktardı. Taş, "Ama hemen ardından Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Rum liderle altı ikili ve bir üçlü görüşmesi aktarılıyor. Görüşmelerin varlığı tek başına politika değişikliği kanıtı değildir. Ancak Bakanlık bu görüşmeleri iki devlet politikasıyla nasıl bağdaştırıldığını ve hangi sınırlar içinde yürütüldüğünü bu kitapçıkta açıklamamış. Ben de merak ediyorum. Ortak bir zemin yoksa Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Rum liderle yürüttüğü görüşmelerin siyasi amacı nedir? Rum tarafı egemen eşitliği kabul etmeden yeni 5 artı 1 toplantısına gidilmesini Türkiye destekliyor mu? Bir de federasyonun yeniden gündeme gelmesini önleyen açık bir mutabakat var mı" diye konuştu.

"TÜRKİYE AİHM'E EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN ÜLKE KONUMUNU KORUYOR"

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, 30 Haziran itibarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde sonuçlanmayı bekleyen toplam 56 bin 500 başvurunun 22 bin 600'ünün tek başına Türkiye'den olduğuna dikkati çekti. Bu sayının, Türkiye'nin en yakın takipçisi ülkelerin dahi yaklaşık 3,5 katına ulaşmış durumda olduğunu kaydeden Tanhan, "Üstelik bu dosya yoğunluğu geçici bir durum da değil. Durum vahim. Türkiye, 2020 yılından bu yana açıklanan tüm yıllık verilerle AİHM'e en çok başvuru yapılan ve en fazla devlet dosyası konan ülke konumunu korumaya devam ediyor" dedi.

Siyasetçilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin, belediye başkanlarının, yurttaşların düşüncelerini ifade ettikleri için, barışçıl siyaset yaptıkları için yargı kıskacına alınmasının Türkiye'nin AİHM karnesini kırıklarla doldurduğunu savunan Tanhan, "Siz de iki gün önce AYM Başkanı ile bir görüşme yaptınız. Umarım uluslararası alemde karşılaştığınız bu zorlukları AYM Başkanı'na iletmişsinizdir. Yetmiyor. Sizin asıl muhatabınız bu konuda Adalet Bakanlığı" ifadesini kullandı.

Tanhan, "Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 bütçesinden AB ile ilişkilerin canlanmasından Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ve yurttaşlarımızın konsolosluk kapılarında büyük bir mağduriyet yaşadığı vize serbestisinden söz ediyorsunuz. Ancak kendi imzaladığınız uluslararası sözleşmeleri ve AİHM kararlarını uygulanamazken Avrupa kurumlarıyla nasıl bir güven ilişkisi kuracaksınız?" sorusunu yöneltti.

"F-35 İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN HESABI VAR MI"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Rus yapımı S400 alımından sonra Türkiye'nin kurucu ortağı olduğu F-35 programından çıkarıldığını ve CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalındığını anımsattı. Karaca, Fidan'a, "Siz de 10 Temmuz'daki açıklamanızda şöyle demiştiniz. İki başlığın yasayla bağlantılı sorunları olduğu ve yakında sonuç alınacak demiştiniz. Aradan yaklaşık 4,5 ay geçti. Bu sorunların çözümüne ilişkin somut bir gelişme var mıdır? Bunu sizden duymak isteriz. F-35 için yapılan ödemelerin ve sanayimizin kaybettiği işlerin hesabı var mıdır" sorularını yöneltti.

"BÜTÇENİN ARTTIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçenin yetersizliğine dikkati çekerek, "64,4 milyarlık 2027 için bütçe teklifi var. Geçen yıl 46,8 milyardı. Artış yüzdesi yüzde 37,64. Genel bütçe artış oranının altında bir artış var. 17,6 milyar liralık bir önceki yıla göre bir artış söz konusu. Toplam bütçede de bütçe içerisindeki payı binde 2,36. Bunun arttırılmasını biz de talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı olarak tasarruf tedbirlerine ve genelgelerine uyulup uyulmadığını soran Akay, "Bunu hem Bakanlık olarak hem de kurulan vakıf olarak Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı olarak ve vakfın kurduğu şirketler olarak, hangi şirketlerse, örneğin vize şirketi ile ilgili DTV Danışmanlık diye bir şirket var, burada bu tasarruf tedbirlerine uyuluyor mu? Çünkü biz bu konularda denetleme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akay, vakfın 6 Haziran 2024 tarihinde kurulduğunu hatırlatarak, "Bakanlık bütçesindeki yetersiz olan tutarın bu vakıf eliyle arttırılması söz konusu ve birtakım harcamaların da daha elastiki yapılması özellikle yurt dışına yönelik. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın bazen bu harcamaları hızlı yapması önemi arz ediyor. Burada şeffaf olunması önemli" şeklinde konuştu. Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gayrimenkul alıp satabiliyorsunuz, şirket kurabiliyorsunuz. Yurt içinde, yurt dışında iştiraklerde bulunabiliyorsunuz. Menkul kıymet alabiliyorsunuz. Devlet iç borçlanma senedi alabiliyorsunuz. Hisse senedi alabiliyorsunuz. Sermaye piyasalarında değerlendirme yapabiliyorsunuz. Hatta kredi kullanılıp teminat verebilme yetkisi bile var. Geniş yetkiler var, özellikle üçüncü maddede sermaye piyasası fonlarına yönelik yetkiler var. Vakıf olarak sermaye piyasasında değerlendirilen bir fonunuz, bir paranız var mı? Özellikle bu yolsuzlukta ismi geçen fonlarla ilgili herhangi bir işlem oldu mu?

Vakfın gelirleri arasında bu gayrimenkul alım satımı haricinde vize gelirleri ile ilgili durum söz konusu. Bunların bir kısmı Bakanlığa, bir kısmı da vakfa gidiyor. Bir kısmı da kurulan şirkete gidiyor. Vakfın iştiraki olan şirkete gidiyor.

Yurt dışındaki vize ve e-vize aracılık hizmetlerinden elde edilen toplam brüt tahsilat ne kadardır? Bu tutarın ne kadarı kanunun altı maddesi uyarınca genel bütçeye, ne kadarı Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na, ne kadarı DTV danışmanlık ile alt yüklenici firmalara aktarılmıştır? Aracılık gelirlerinin genel bütçe ile vakıf aracı şirketler arasındaki paylaşım oranları hangi hukuki düzenleme veya protokol ile belirlenmiştir? Bu paylaşım oranlarına ilişkin Bakanlığınız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanmış bir protokol bulunmakta mıdır? Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan DTV Danışmanlık şirketinin sermaye yapısı, ortaklık dağılımı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ödenen ücret ve huzur hakkı tutarları ne kadardır?"