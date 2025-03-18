CHP'li Akgün Alp'ten İmamoğlu'nun Diplomayı İptal Kararına Tepki

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Alp, "Hem hukuken hem de vicdanen yok hükmündedir. Yolumuza devam ediyoruz. Tüm üyelerimizi 23 Mart günü sandık başına bekliyoruz. Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Karara tepki gösteren İnan Akgün Alp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kazanılmış haklarını ihlal eden diplomasının iptal kararı, hem hukuken hem de vicdanen yok hükmündedir! Karar, motivasyonumuzu daha da arttırmıştır. Yolumuza devam ediyoruz. Tüm üyelerimizi 23 Mart günü sandık başına bekliyoruz. Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerini kullandı.