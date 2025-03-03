CHP'li Aşkın Genç'in Dinlediği Emekli: 12 Bin Lira ile Kira Mı, Elektrik Mi, Doğalgaz mı Verelim - Son Dakika
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CHP'li Aşkın Genç'in Dinlediği Emekli: 12 Bin Lira ile Kira Mı, Elektrik Mi, Doğalgaz mı Verelim

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Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’e hayat pahalılığından şikayet etti. Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten bir emekli CHP’li Genç’e, "Tayyip Erdoğan emekli maaşını çok az veriyor, 12 bin lira. 12 bin lira ile kira mı verelim, elektrik mi verelim, doğalgaz mı verelim" dedi.

03.03.2025 11:36
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(ANKARA) - Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e hayat pahalılığından şikayet etti. Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten bir emekli CHP'li Genç'e, "Tayyip Erdoğan emekli maaşını çok az veriyor, 12 bin lira. 12 bin lira ile kira mı verelim, elektrik mi verelim, doğalgaz mı verelim" dedi.

Ramazan ayının gelişi ile vatandaşların iftar ve sahur hazırlıkları başladı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Talas ilçesinde semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Genç'e sıkıntılarını aktaran dar gelirli vatandaşlar, hayat pahalılığından şikayet etti.

Alışveriş yapamadığını belirten bir yurttaş, "Tayyip Erdoğan emekli maaşını çok az veriyor, 12 bin lira. 12 bin lira ile kira mı verelim, elektrik mi verelim, doğalgaz mı verelim" sözleriyle tepki gösterdi.

Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin, en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini belirten Genç, iktidarın ekonomiyi düzeltme iradesinin olmadığını belirtti.

Ekonominin her gün daha kötüye gittiğini belirten bir vatandaş; "Enflasyon düşüyor diyorlar ama enflasyonun artış hızı düşüyor. Yani yüzde 70'ten yüzde 40'a düşüyor ama enflasyon yine artıyor. Maaş artmıyor, sabit kalıyor. Millet kirasını zor ödüyor, emekli 14 bin lira ile nasıl geçinecek? İşçi 22 bin maaş alıyor, pazara geldiği zaman 2 bin lira para harcıyor nasıl geçinecek" dedi.

Hayat pahalılığından geçinemediğini belirten bir emekli; "Emekli eşim var, fiyatlar pahalı geliyor. Pahalılıktan yılıyoruz. Aldığın para az oluyor, geçinemiyorsun. Evim kira değil ama yine de geçinemiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Aşkın Genç'in Dinlediği Emekli: 12 Bin Lira ile Kira Mı, Elektrik Mi, Doğalgaz mı Verelim - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Aşkın Genç'in Dinlediği Emekli: 12 Bin Lira ile Kira Mı, Elektrik Mi, Doğalgaz mı Verelim - Son Dakika
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