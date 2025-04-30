CHP'li Asu Kaya'dan Bakan Göktaş'a Eleştiri

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 2025 "Aile Yılı" kapsamında evlenecek gençlere destek amacıyla özel sektörden 20 firmayla iş birliği protokolü imzalamasına ilişkin olarak, "Gençlerin asıl ihtiyacı mobilya indirimi değil, gelecek güvencesi. Gençlerin, ailelerin 'yanınızdayız' diyorsunuz, peki: Doğum yapan anneler neden 2 ay sonra işe dönmek zorunda? Bu durum anneleri işsizliğe mahkum ediyor" ifadesini kullandı.

CHP'li Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Göktaş'ın "Aile yılı" kapsamında evlenecek gençlere destek olmak için özel sektörden 20 firmayla imzaladığı iş birliği prokolüne ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan yuva kurmak elbette önemli, ancak daha da önemlisi kurulan bu aileleri ve çocuklarını koruyabilmektir. Evlenene indirim, peki ya evlenince? İlan ettiğiniz Aile Yılı'nda bulduğunuz çözüm 20 firmayla indirim protokolü imzalamak mı? Gençlerin asıl ihtiyacı mobilya indirimi değil, gelecek güvencesi. Gençlerin, ailelerin 'yanınızdayız' diyorsunuz, peki; Doğum yapan anneler neden 2 ay sonra işe dönmek zorunda? Bu durum anneleri işsizliğe mahkum ediyor.

Ücretli doğum izni en az 1 yıl olmalı. Çocuklu aileler neden geçinemiyor? Kreş desteği yok, süt yardımı sembolik, çocuk yoksulluğu rekor seviyede. 'Aileyi güçlendiriyoruz' diyorsunuz ama; Kadın cinayetleri artıyor, boşanma davaları yıllarca sürüyor, çocuk istismarına etkin mücadele yok. Gerçek destek istiyorsanız; Ücretsiz kreş ve tam zamanlı ücretli doğum izni, Aile içi şiddetle mücadelede somut adımlar, Çocuklar için güvenli ve adil bir gelecek şart. İndirimle aile olunmaz, sosyal devletle olunur."