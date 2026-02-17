CHP'li Atabay'dan Gelir Eşitsizliği Eleştirisi - Son Dakika
CHP'li Atabay'dan Gelir Eşitsizliği Eleştirisi

17.02.2026 20:31
Güldem Atabay, Türkiye'deki gelir dağılımı eşitsizliğine dikkat çekerek ekonomi yönetimini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın " Türkiye, alt-orta gelirden, üst-orta gelire yükseldi" sözlerine, "Türkiye'de en zengin yüzde 20, en yoksul yüzde 20'nin 9 katı gelir elde ediyor. AB ortalaması 4,5 kat. Kişi başına gelirin 17 bin doları aşacağı söyleniyor, o para kimin cebinde?" tepkisinde bulundu.

Atabay, gelir eşitsizliği ve ücret dağılımına ilişkin yaptığı açıklamada ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Atabay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cevdet Yılmaz, gelir ve servet dağılımındaki aşırı bozulmayı ne yapacağız? Gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik grup, en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 9 Katı kazanıyor. AB ortaması 4,5 kat. 15,7 milyon ücretli çalışan var. İçinde asgari ücret alanların payı yüzde 45! Bu da 7 milyon insan için kişi başına 7,600 dolar yıllık ücret demek! kabaca bunun yarısı kadar da asgari ücret etrafında maaş alıyor. Etti size hadi kişi başına yıllık 8,500 dolar. Ortalama kişi başına gelirin bu sene 17 bin doları aşacağını söylemiştiniz... Kimin cebinde o zaman bu para?"

Tüm bu sayılar orta sınıf çöktü, üst kademe daha fazla zenginleşti demek. Türkiye'de her 10 Kişiden 2'si yoksul. DİSK'e göre 17,8 milyon yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayacak gelire sahip değil. Asgari Ücret bu sene sonunda tam 33 aydır açlık sınırının altında kalmış olacak. Sizden bir beklentimiz haliyle yok. Tüm bunları toparlamak işi bizde.

Artık tek bir başlığı değiştirerek düzeltme dönemi yok. Ak Parti sayesinde her alan bozuldu. Gelirler politikası, harcamalarda yön değişimi, akıllı-hedefli harcama/teşvik politkaları, vergi düzenlemeleri, eğitim, sağlık, kadın hakları, çocuk hakları... Kaldığı şekliyle demokratik zemini de çökertmeyin, bize yeter."

