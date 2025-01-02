CHP'li Ateş'ten Bakan Göktaş'a Tepki - Son Dakika
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CHP'li Ateş'ten Bakan Göktaş'a Tepki

Ateş, sosyal yardımlardaki azalmayı eleştirerek, Bakan Göktaş'ın rakamlarla çeliştiğini belirtti.

02.01.2025 11:07
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal yardımlarla ilgili sorusuna "Sosyal yardım programlarına dair herhangi bir tasarruf tedbiri bulunmamaktadır" yanıtını verdiğini belirterek "Bakanlığın internet sitesinde yayımladığı resmi verilere göre, 2024 yılında düzenli sosyal yardım alan hane sayısı yaklaşık 750 bin kişi azaldı. Bakan'ın kendi kurumunun rakamlarından haberi yok" dedi.

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Türker Ateş, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a "2023'te 4 milyon 444 bin hane düzenli sosyal yardım almıştır. 2024 Eylül ayı itibarıyla, düzenli sosyal yardım alan hane sayısı 3 milyon 680 bine gerilemiştir. 756 bin sosyal hanenin sosyal yardımı neden kesilmiştir? Tasarruf tedbirleri düzenli sosyal yardım alan hane sayısının gerilemesinde etkili midir? Bakanlığının harcamalarında tasarruf tedbirleri uygulanmakta mıdır" diye sormuştu.

Bakan Göktaş, Ateş'in sorusunu ise "Yürütmüş olduğumuz sosyal yardım programlarına dair herhangi bir tasarruf tedbiri bulunmamakta olup mevzuatta aranan şartları taşıyan vatandaşlarımıza şartları taşıdıkları süre boyunca hak temelli sosyal yardım ilkesine uygun olarak sosyal yardımlar sunulmaktadır" diye yanıtladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ateş, Göktaş'ın yanıtını değerlendirdi. Yanıtın bakanlığın kendi rakamları ile çeliştiğine dikkat çeken Ateş, "Bakanlığın internet sitesinde yayımladığı resmi verilere göre, 2024 yılında düzenli sosyal yardım alan hane sayısı yaklaşık 750 bin kişi azaldı. Bakan tasarruf yok diyor ama rakamlar öyle demiyor. Bakan da yanıtında bu bilgilerin şeffaf biçimde yayımlandığını söylüyor ancak kendi kurumunun rakamlarından haberi yok. Ekonomik kriz derinleşirken, yoksulluk yaygınlaşırken sosyal yardımların azaltılmasının çok ciddi sonuçları olur. İktidar yoksulları kaderlerine terk ediyor" dedi.

"Bakan Göktaş, bu durumun gerekçesini dile getirmek yerine topu taca atıyor"

Göktaş'ın yanıtının ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Ateş, şunları söyledi:

"Seçimler geçtikten sonra düzenli sosyal yardımların ciddi bir biçimde azaldığı resmi verilerden çok açık biçimde görünüyor. Bakan Göktaş, bu durumun gerekçesini dile getirmek yerine topu taca atıyor. Kendi Bakanlığının verilerini yok sayan, somut durumu siyaseten inkar edecek noktada olması üzücü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi çok önemli bir kurum inandırıcılığını kaybetmemeli"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Ateş'ten Bakan Göktaş'a Tepki - Son Dakika

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