CHP'li Nazlıaka: Cumhuriyet Halk Partisi İlkesizce Saf Değiştirenlerin Değil, Bedel Ödemeyi Göze Alanların Partisidir

Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel hesapların, koltuk pazarlıklarının, günü kurtarma siyasetinin adresi değildir. Partimizin kapısından giren herkes, CHP'li olmanın onurunu, ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi; ilkesizce saf değiştirenlerin değil, bedel ödemeyi göze alanların partisidir" ifadelerini kullandı.