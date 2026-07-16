CHP'li Aytekin'den Genel Merkeze Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 8 il başkanının daha görevden alınması nedeniyle, genel merkez yönetimine tepki gösterdi. Aytekin "Ne örgütte, ne de sokakta meşruiyeti olmayan bir siyasi cuntasınız" dedi.

Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel merkezdeki siyasi cunta sözcüsünün açıklamasına göre bugün 8 il başkanımız daha görevden alındı. Böylece işgal ettikleri günden bugüne 52 il başkanımız hakkında işlem yapıldı. Cunta sözcüsü ayrıca bizleri 'butlancı, kayyımcı, bölücü' olmakla da itham etti. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali ağzına geleni söylemeye çalışan bu sözcüye bir kez daha hatırlatalım: Ortada bölünen bir şey yok. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in tarif ettiği üzere karpuz sapı kendilerinde kaldı. Bizler, örgüt iradesiyle seçilmiş, meşruiyetini mahkeme kararlarından değil, örgütünden almış kişileriz. Bu yüzden de size eyvallah eden hiç kimse yok. Ne örgütte, ne de sokakta meşruiyeti olmayan bir siyasi cuntasınız. Hepsi bu!"