CHP'li Başevirgen: "Cumhurbaşkanını Korumanın Aylık Bedeli, 37 Bin 732 Emeklinin Maaşına Denk Geliyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Başevirgen: "Cumhurbaşkanını Korumanın Aylık Bedeli, 37 Bin 732 Emeklinin Maaşına Denk Geliyor"

20.04.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanını Şubat ayında korumak için 754 milyon 640 bin 910 lira harcandığını belirterek, “Cumhurbaşkanını Şubat ayında korumanın günlük bedeli 25 milyon 154 bin lira, saatlik bedeli 1 milyon 48 bin lira, dakikadaki bedeli ise 17 bin 468 lira oldu. Cumhurbaşkanını korumak için dakikada harcanan 17 bin 468 liralık tutarla, en düşük emekli aylığı alan vatandaşlarımız bir ay geçinmeye çalışıyor. En yüksekten dul ve yetim aylığı alan bir vatandaş bile cumhurbaşkanını dakikada korumanın bedeli kadar maaş alamıyor. Cumhurbaşkanın aylık koruma gideriyle 20 bin lira emekli maaşı alan 37 bin 732 emeklinin maaşı, en yüksek dul ve yetim aylığı olan 14 bin 700 lira alan 51 bin 336 dul ve yetimin maaşı karşılanabilir” dedi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanını Şubat ayında korumak için 754 milyon 640 bin 910 lira harcandığını belirterek, "Cumhurbaşkanını Şubat ayında korumanın günlük bedeli 25 milyon 154 bin lira, saatlik bedeli 1 milyon 48 bin lira, dakikadaki bedeli ise 17 bin 468 lira oldu. Cumhurbaşkanını korumak için dakikada harcanan 17 bin 468 liralık tutarla, en düşük emekli aylığı alan vatandaşlarımız bir ay geçinmeye çalışıyor. En yüksekten dul ve yetim aylığı alan bir vatandaş bile cumhurbaşkanını dakikada korumanın bedeli kadar maaş alamıyor. Cumhurbaşkanın aylık koruma gideriyle 20 bin lira emekli maaşı alan 37 bin 732 emeklinin maaşı, en yüksek dul ve yetim aylığı olan 14 bin 700 lira alan 51 bin 336 dul ve yetimin maaşı karşılanabilir" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı koruma giderleriyle açlık sınırı altında yaşamaya çalışan vatandaşların maaşlarını kıyasladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumanın bedelinin her geçen ay daha da artığına dikkat çeken Başevirgen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanını koruma bedeli iki katına çıktı"

Mart ayı itibariyle açlık sınırının 32 bin 792 liraya, yoksulluk sınırının ise 106 bin 816 liraya yükseldiğine dikkati çeken Başevirgen, "Ancak tek yükselen açlık ve yoksulluk sınırı olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumanın maliyeti de her ay daha fazla artıyor. Ocak ayında Erdoğan'ı korumak için devlet bütçesinden 451 milyon liralık harcamaya imza atılırken, bu tutar Şubat ayında neredeyse iki katına çıkarak 754 milyon 640 bin 910 lirayı buldu. Mart ayı verileri ise henüz açıklanmadı. Yani Cumhurbaşkanını Şubat ayında korumanın günlük bedeli 25 milyon 154 bin lira, saatlik bedeli 1 milyon 48 bin lira, dakikadaki bedeli ise 17 bin 468 lira oldu" dedi.

"Emekli aylığına denk"

Cumhurbaşkanını korumak için dakikada harcanan 17 bin 468 liralık tutarla, en düşük emekli aylığı alan vatandaşların bir ay geçinmeye çalıştığını da hatırlatan Başevirgen, "Cumhurbaşkanını korumak için iki dakikada harcanan 34 bin 936 lira açlık sınırını geçiyor. Türkiye'de bugün toplam 4 milyon 396 bin 857 kişi dul ve yetim aylığı alıyor. 2026 Ocak ayı itibarıyla güncellenen memur maaş katsayılarına göre, hisse oranına ve sigorta türüne bağlı olarak dul ve yetim maaşları ortalama 4 bin 900 lira ile 14 bin 700 lira arasında değişiyor. Yani en yüksekten dul ve yetim aylığı alan bir vatandaş bile cumhurbaşkanını dakikada korumanın bedeli kadar maaş alamıyor" diye konuştu.

37 bin 732 emeklinin maaşı karşılanabilir"

Cumhurbaşkanının aylık koruma gideriyle 20 bin lira emekli maaşı alan 37 bin 732 emeklinin maaşının, en yüksek dul ve yetim aylığı olan 14 bin 700 lira alan 51 bin 336 dul ve yetiminin maaşının karşılanabileceğini belirten Başevirgen, "Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı tasarruf çağrısı ise yalnızca dar gelirli vatandaşımız için geçerli. Öyle ki vatandaşlarımıza kemer sıkma politikaları dayatılırken, en tepedeki harcamaların ise hız kesmediği cumhurbaşkanlığı koruma giderlerindeki artıştan çok net anlaşılıyor. Kilo ile değil, tane ile sebze meyve, gramla peynir, kıyma alarak karnını doyurmaya çalışan vatandaş, vergileriyle de şatafatından ve itibarından ödün vermeyen iktidarı beslemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bekir Başevirgen, Milletvekili, Ekonomi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başevirgen: 'Cumhurbaşkanını Korumanın Aylık Bedeli, 37 Bin 732 Emeklinin Maaşına Denk Geliyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:30:22. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Başevirgen: "Cumhurbaşkanını Korumanın Aylık Bedeli, 37 Bin 732 Emeklinin Maaşına Denk Geliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.