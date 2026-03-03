Gökçe Gökçen'den Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki: Tutuklama Kararı Hiç Şüphesiz Siyasidir - Son Dakika
Gökçe Gökçen'den Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki: Tutuklama Kararı Hiç Şüphesiz Siyasidir

03.03.2026 01:14  Güncelleme: 05:09
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasını eleştirerek, bunun siyasi bir intikam olduğunu savundu ve daha önce alınan bursların CHP'li belediyeler tarafından sağlandığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan kendisine karşı kişisel bir husumet besleyen savcının kararıyla gözaltına alındı, öğrencilere burs verdiği için tutuklandı. Geçmişte çok kez 'CHP yüzünden belediyelerde burs veremiyoruz' yalanını söylediler. Yerel yönetimleri CHP kazandıkça bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Artık bu konuda söyleyebilecekleri bir şey kalmadı. Çünkü belediyelerin burs verebildiği, yurt, kreş, kent lokantası yapabildiği anlaşıldı. Yani aslında bir desteğe ihtiyaç duyan yurttaşlarımızın yanında, CHP'li belediyeler vardı. Halkın kaynağını kişilere ve derneklere aktaranların, gençleri görmeyenlerin algı çalışması patladı. Şimdi ise öğrencilere burs vermeyi gözaltı ve tutuklama sebebi sayacak noktaya geldiler. Bu tutuklama kararı hiç şüphesiz siyasidir. Bu tutuklama kararı iktidara karşı seçim kazanan siyasetçilerden intikam alma planının son adımıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Gökçe Gökçen, Tanju Özcan, Güncel, Son Dakika

