CHP'li Beker: Ordu'daki Miting İktidara Karşı Ses Yükseltiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Beker: Ordu'daki Miting İktidara Karşı Ses Yükseltiyor

08.11.2025 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ordu'daki mitingin, vatandaşların geçim sıkıntısı ve iktidarın politikalarına karşı yükselttiği sesi temsil ettiğini belirtti. Mitinglerin 67'ncisi gerçekleştirildi ve katılımın yüksek olduğu ifade edildi.

(ORDU) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Ordu'nun köylerinden, kasabalarından her taraftan buraya doluyor. Bu şu anki iktidara karşı ses yükseltmektir. Yani diyor ki 'artık iktidar gidiyor, biz geçinemiyoruz. Seçim, seçim, seçim' diyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 67'ncisi Ordu'da yapılıyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, şöyle konuştu:

"Meydan doluyor, vatandaş kendisi geliyor. Vatandaş artık bu zulümden bıktı. Hayat pahalılığı çok yüksek, emekli perişan. İşsizlik almış başını gidiyor. Adaletsizlikleri görüyorsunuz. Belediye başkanlarımız içerde, haksız yere tutuluyorlar. İddianame hazırlanmıyor. Vatandaş hem buna hem de geçim sıkıntısına tepki gösteriyor. Bakın burada biz 68'inci mitingi yapıyoruz. Bu mitinglerde alanlar hınca hınç doluyor. Bu mitinglere gelen vatandaş Ordu'nun köylerinden, kasabalarından her taraftan buraya doluyor. Bu şu anki iktidara karşı ses yükseltmektir. Yani diyor ki 'artık iktidar gidiyor, biz geçinemiyoruz. Seçim, seçim, seçim' diyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Beker: Ordu'daki Miting İktidara Karşı Ses Yükseltiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığır açacak adım Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek Çığır açacak adım! Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti
Şef Reşat Aydın açıkladı: Gerçek baklava 40 kat olur, çayla değil kahveyle tüketilir Şef Reşat Aydın açıkladı: Gerçek baklava 40 kat olur, çayla değil kahveyle tüketilir

14:52
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi görüntülendi
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi görüntülendi
14:26
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
13:59
Avukatı Açıkladı Ferdi Tayfur’un gerçek serveti ortaya çıktı
Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
13:44
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
13:38
Görüntü Hakkari’den Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti
13:14
Dilovası’nda acılı aileler sinir krizi geçirdi
Dilovası'nda acılı aileler sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 15:12:19. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'li Beker: Ordu'daki Miting İktidara Karşı Ses Yükseltiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.