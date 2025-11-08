CHP'li Beker: Ordu'daki Miting İktidara Karşı Ses Yükseltiyor

(ORDU) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Ordu'nun köylerinden, kasabalarından her taraftan buraya doluyor. Bu şu anki iktidara karşı ses yükseltmektir. Yani diyor ki 'artık iktidar gidiyor, biz geçinemiyoruz. Seçim, seçim, seçim' diyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 67'ncisi Ordu'da yapılıyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, şöyle konuştu:

"Meydan doluyor, vatandaş kendisi geliyor. Vatandaş artık bu zulümden bıktı. Hayat pahalılığı çok yüksek, emekli perişan. İşsizlik almış başını gidiyor. Adaletsizlikleri görüyorsunuz. Belediye başkanlarımız içerde, haksız yere tutuluyorlar. İddianame hazırlanmıyor. Vatandaş hem buna hem de geçim sıkıntısına tepki gösteriyor. Bakın burada biz 68'inci mitingi yapıyoruz. Bu mitinglerde alanlar hınca hınç doluyor. Bu mitinglere gelen vatandaş Ordu'nun köylerinden, kasabalarından her taraftan buraya doluyor. Bu şu anki iktidara karşı ses yükseltmektir. Yani diyor ki 'artık iktidar gidiyor, biz geçinemiyoruz. Seçim, seçim, seçim' diyor."