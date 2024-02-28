CHP'li Belediye Başkan Adayları Ülke Sporunu Geliştirecek - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkan Adayları Ülke Sporunu Geliştirecek

CHP\'li Belediye Başkan Adayları Ülke Sporunu Geliştirecek

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şeref, CHP'li belediye başkan adaylarının seçimler sonrasında ülke sporunu geliştirmek için adımlar atacaklarını açıkladı. Adayların hedefleri arasında madde bağımlılığıyla mücadele, sağlıklı bir nesil yetiştirmek, spor okulları açmak ve spor alt yapısını iyileştirmek bulunuyor.

28.02.2024 12:59  Güncelleme: 14:05
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CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şeref, "CHP'li belediye başkan adayları, seçimler sonrasında ülke sporunu çağa uygun hale getirecek adımlar atacaklar. Öncelikli hedefimiz spor yoluyla madde bağımlılığıyla mücadele, sağlıklı bir nesil yetiştirmek, sağlık ekonomisine katkıda bulunmak, çocukları ve gençleri dijital obeziteden uzaklaştırmak olacak. Bunun yanında kitle sporlarını özendirmek, amatör spor kulüplerinin durumlarını iyileştirmek ve elit sporcu yetiştirmek gibi hedeflerimiz de var. Belediyelerimizin yapmış olduğu rekreasyon alanlarındaki spor tesislerinden gençlerimizin ücretsiz olarak faydalanmaları sağlanacaktır. Ayrıca CHP'li belediyeler, özellikle çocuklarımızın gelişiminde faydası olan yüzme, basketbol, jimnastik, tenis, voleybol gibi branşlarda spor okulları açacaklar. 'Her mahalleye en az bir spor tesisi' sloganıyla yola çıkan belediye başkan adaylarımız, ülkemizi diğer Avrupa ülkelerindeki spor alt yapısı standartlarına sahip bir duruma getirecekler" dedi.

Demirhan Şerefhan, CHP'li belediye başkan adaylarının spor konusundaki çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şerefhan'ın açıklaması şöyle:

"CHP'li belediye başkan adayları, seçimler sonrasında ülke sporunu çağa uygun hale getirecek adımlar atacaklar. Öncelikli hedefimiz spor yoluyla madde bağımlılığıyla mücadele, sağlıklı bir nesil yetiştirmek, sağlık ekonomisine katkıda bulunmak, çocukları ve gençleri dijital obeziteden uzaklaştırmak olacak. Bunun yanında kitle sporlarını özendirmek, amatör spor kulüplerinin durumlarını iyileştirmek ve elit sporcu yetiştirmek gibi hedeflerimiz de var. Günümüzde aile ortamında ve sosyal yaşantılarında çocuklarımızın ellerinden cep telefonlarının düşmediğini üzülerek görmekteyiz. Bu alışkanlıklarından düzenli olarak spor yaparak uzaklaşabileceklerdir. Belediyelerimizin yapmış olduğu rekreasyon alanlarındaki spor tesislerinden gençlerimizin ücretsiz olarak faydalanmaları sağlanacaktır. Ayrıca CHP'li belediyeler, özellikle çocuklarımızın gelişiminde faydası olan yüzme, basketbol, jimnastik, tenis, voleybol gibi branşlarda spor okulları açacaklar. Yaz ve kış spor okullarında çocuklarımızın gelişimi takip edilecek ve sportif kabiliyetleri arttırılacak. 'Her mahalleye en az bir spor tesisi' sloganıyla yola çıkan belediye başkan adaylarımız, ülkemizi diğer Avrupa ülkelerindeki spor alt yapısı standartlarına sahip bir duruma getirecekler.

"AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN DURUMLARI HİÇ İYİ DEĞİL"

Amatör spor kulüplerinin fiziksel ve maddi durumları hiç iyi değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör kulüplere eşit yardımlarda bulunmuyor. Belediye başkan adaylarımız amatör spor kulüplerinin durumunu çok iyi bilmekte ve problemlerine çözüm üretecek projeler hazırlamakta. Mevcut belediyelerimizin spora ne kadar destek olduğunu tüm spor camiası çok iyi bilmektedir. Spora aktarılan kaynakların arttırılması spor camiasıyla birlikte hazırlanacak müşterek projelerle mümkün olmaktadır. CHP olarak kitle sporlarını çok önemsiyoruz. İskandinav ülkelerinde spor yapan nüfusun oranı yüzde 50'lerdeyken bizim ülkemizde bu oran yüzde 3'lerde gezinmektedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği, 'Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktır. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir' sözünü kendimize şiar edinmemiz gerekmektedir.

"ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZIN REHABİLİTASYON SÜREÇLERİ..."

CHP'li belediye başkan adaylarımızın önem verdiği diğer bir konu başlığıysa engelli çocuklarımızın spor yoluyla evlerinden çıkmalarını ve toplumla kaynaştırılmalarını sağlamak. Ülkemiz nüfusunun yüzde 10'u engelli, çoğu da çocuk ve genç yaştalar. Ailelerinin engelli çocukları için verdiği mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Bu arkadaşlarımızın rehabilitasyon süreçlerine en iyi katkıyı spor yoluyla sağlayabiliriz. Bunun için projelerimiz hız kesmeden devam edecektir. Bu çocuklarımızı ve gençlerimizi evlerinden alıp sporla buluşturacağız. Onları da belediyelerimizin açacağı yaz ve kış spor okulu kamplarına dahil edeceğiz, sistemli bir şekilde spor yaptıracağız. Spor yoluyla daha sağlıklı, birbirine daha saygılı, daha başarılı ve dünyada söz sahibi olacak bir nesil yetiştirmeyi kendimize hedef koyduk. Önümüzdeki belediye seçimlerinden CHP, başarıyla çıkacak ve bu projeler teker teker hayata geçirilecek."

Kaynak: ANKA

Spor, Engelliler, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkan Adayları Ülke Sporunu Geliştirecek - Son Dakika

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