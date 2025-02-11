CHP'li Belediye Başkan Yardımcılarına Gözaltı Kararına Tepki - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkan Yardımcılarına Gözaltı Kararına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul'daki belediye başkan yardımcılarına ve meclis üyelerine yönelik gözaltı kararlarına karşı çıkarak, bunun siyasi bir kumpas olduğunu savundu.

11.02.2025 09:10  Güncelleme: 10:48
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Bulut, "Halkın gözünden de gönlünden de düştükleri için siyasi kumpaslardan medet umuyorlar. Bir sandıklık iktidarları kaldı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü ile koordineli olarak kent uzlaşısı" ile seçildikleri öne sürülen Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bulut, yaptığı paylaşımda, "Siyasalaşmış yargıyı sopa olarak kullanan iktidar, halkın belediyelerini itibarsızlaştırmak için 'terör' kılıfı altında siyasi kumpaslarına devam ediyor. İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımızın da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatmışlar. Halkın gözünden de gönlünden de düştükleri için siyasi kumpaslardan medet umuyorlar. Bir sandıklık iktidarları kaldı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, İstanbul, Politika, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkan Yardımcılarına Gözaltı Kararına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Belediye Başkan Yardımcılarına Gözaltı Kararına Tepki - Son Dakika
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