CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltında: 'Iftira' Dedi - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltında: 'Iftira' Dedi

02.06.2025 20:56  Güncelleme: 00:38
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Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, gözaltında tutulduğu süreçte kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu, iftira niteliğinde olduğunu belirtti. Daka, '3 gündür hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuluyorum' dedi.

(İSTANBUL) - CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan isimlerden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'ın, "etkin pişmanlıktan" yararlanmak için kendisine de bazı suçlamalar yönelten iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, herhangi bir para ya da araç alışverişinde bulunmadığını söylediği öğrenildi. Daka'nın, aleyhindeki ifadeler için "iftiradan ibarettir" dediği ve "3 gündür hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuluyorum. Hakkımda beyanda bulunduğu bahsedilen kişilerin beyanlarını asla kabul etmiyorum. Doğru olmadığı savcılık tarafından da anlaşılabilecek bu beyanlar doğrultusunda hakkımda yürütülen bu hukuksuz süreci kabul etmiyorum, bu hukuksuz durma son verilerek derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği kaydedildi.

Yaklaşık 5 ay önce Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanabilmek için verdiği ifadede adı geçen ve 31 Mayıs Cumartesi sabahı CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonda gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'ın, Aktaş'ı tanımadığını, herhangi bir para ya da araç alışverişinde bulunmadığını söylediği öğrenildi.

"İfadenin benimle ilgili olan kısmı bütünüyle asılsızdır"

Edinilen bilgiye göre, "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak-vermek"le suçlanarak gözaltına alınan Daka'ya, Aziz İhsan Aktaş'ın, CHP Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya, seçim kampanyası döneminde kullanması için bir miktar para ve araç verdiği iddiasıyla ilgili soru yöneltildi. 31 Mart 2024 seçimi sürecinde CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olduğunu anımsatan Daka, bu soruya, "Hakkımda ifade veren Aziz İhsan Aktaş isimli şahsı tanımıyorum. İfadesinde bahsettiği Yusuf Akın ve Akın Kumanlı isimli şahısları da tanımıyorum. İfadenin benimle ilgili olan kısmı bütünüyle asılsızdır, benim dışında neler olup bittiği hakkında bilgim yoktur. Bahsi geçen araçlar ve para transferleriyle alakalı bir dahilim bulunmamaktadır... Hakkımdaki ifadeler yalan ve iftiradan ibarettir" diye yanıt verdi.

"3 gündür hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuluyorum"

Daka'nın ifadesinde ayrıca "Tarafıma sorulan hiçbir sorunun delillendirilmeden, üzerinde düşünülmeden tarafıma sorulduğunu gördüm. 3 gündür

hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuluyorum, hakkımda beyanda bulunduğu bahsedilen kişilerin beyanlarını asla kabul etmiyorum. Doğru olmadığı savcılık tarafından da anlaşılabilecek bu beyanlar doğrultusunda hakkımda yürütülen bu hukuksuz süreci kabul etmiyorum, tarafıma

yöneltilen sorular benimle ilgisi olmayan sorulardır, bu durumda soruşturmanın iyi niyetli olarak yürütülmediğini gösterilmektedir bu hukuksuz durma son verilerek derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum" sözlerine de yer verdiği öğrenildi.

Daka'nın ifadesin ardından söz alan avukatı Süleyman Hilmi Öztürk'ün "Sorulara bakıldığında savcılığın herhangi bir araştırma yapmaksızın yalnızca suçtan kurtulmaya çalışan bir şahsın gerçek dışı ve soyut beyanları doğrultusunda müvekkilimize soru yönelttiği anlaşılmaktadır, bu hususta müvekkilimiz aleyhine hiçbir delil bulunmamaktadır, müvekkilimiz aleyhine beyanda bulunan kişinin beyanlarının gerçek olmadığı metin içerisindeki çelişkilerden de anlaşılmaktadır, bu soruşturma kapsamında müvekkilimizin şüpheli sıfatına dahi haiz olmaması gerekirken hukuksuz bir şekilde gözaltında bulunduğu açıktır" dediği kaydedildi.

"Bu soruşturma usul açısında sakatlanmıştır ve yok hükmündedir"

Avukat Oktay Kılıç'ın ise müvekkilinin halen devlet memuru olduğunu anımsatarak "4483 sayılı kanunun 4 ve devamı maddelerinde düzenlenen usule uyulup uyulmadığı, soruşturma izni alınıp alınmadığı hususunda tarafımıza bir bilgilendirme yapılmamıştır, buna göre savcılık ancak ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri toplamaktan başka bir işlem yapmayarak soruşturma izni istemesi gerekir, mezkur silsile işletilmemiş ise iş bu soruşturma usul açısında sakatlanmıştır ve yok hükmündedir" şeklinde, avukat Ertan Akbaba'nın da "Partinin her kademesinde görev almış, toplumda sevilen sayılan biridir, bundan dolayı kendisi CHP İl Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir, toplum tarafından kabul görülen birisidir, suçlamalar ile ilgili gıyabında gerçekleşen olayları bilecek değildir" diye savunma yaptığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Avcılar, Güncel, Son Dakika

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