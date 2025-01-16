CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat\'a Destek İçin İstanbul\'a Geldi

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(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Desteğe gelen belediye başkanları arasında yer alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akpolat'ın gözaltına alınmasını "hukuksuzluk" olarak değerlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için CHP'li belediye başkanları İstanbul'a geldi. Beşiktaş'a gelen belediye başkanları arasında yer alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hukuksuzluğa tepki göstermek için İstanbul'a geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yapılan hukuksuzluğa tepki göstermek için buradayız. Hiçbir belediye başkanı böyle bir flu sebep için sabah operasyonu ile evinden alınamaz. Bu demokratik bir tutum değildir. Hukuki bir tutum değildir. Biz bugün bu tepkimizi göstermek için buraya geldik. Genelde bu CHP'li belediyelere bu davranış sergileniyor. Buna hepimiz itiraz ediyoruz ve bütün Türkiye halkının da bu konuda bizlerin yanında olduğunu biliyoruz. Çünkü bir değil iki değil sürekli bu şekilde operasyonlarla CHP ve başarılı belediyeler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Rıza kardeşim de aynı şekilde bu davranışa bu tutuma maruz kaldı. Rıza başkan çok büyük bir oy oranıyla seçilmiş Beşiktaş'ın halk tarafından takdir edilmiş belediye başkanıdır. Rıza Başkana yapılan bu muameleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. En kısa sürede adaletin yerine gelmesini bekliyoruz. Bugün de bu tepkimizi buradan göstereceğiz."