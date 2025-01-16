CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP'li belediye başkanları, dayanışma amacıyla İstanbul'da bir araya geldi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarın baskı politikalarını kınayarak halkın yanında durmanın önemine vurgu yaptı.

16.01.2025 13:18  Güncelleme: 13:23
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(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek için İstanbul'a geldi. Görevden alınarak yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Rıza Akpolat'la, Beşiktaş halkıyla can cana, omuz omuza mücadeleye geldik" ifadesini kullandı.

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi. Beşiktaş Belediyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan görevden alınarak yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarın korku iklimi yayarak sonuca gitmeye çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz zaman zaman Beşiktaş Belediyemize geliriz. Bizler ve buradaki insanların bütün derdi yoksul insanların bir parça ekmek sahibi olması ve bu ekmek kavgasında elde edilen gelirleri halkın hizmetine en iyi şekilde en uygun şekilde yayılması için çırpınan insanlarız. Maalesef ülkemizde asıl halkın yanında durması gereken çeşitli organlar müteahhitlerin yanında duruyor ama halkın yanında duran belediye başkanları, halkın yanında duran bu ülkeyi seven, bu vatanı seven, bu vatanın kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak isteyen insanlara şafakta baskınlar yapılarak korkutularak sonuca gitmeye çalışıyorlar. Bizler bugün buraya Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'la, Beşiktaş halkıyla can cana, omuz omuza mücadeleye geldik."

CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat\'a Destek İçin İstanbul\'da Toplandı
Kaynak: ANKA

Mustafa Sarıgül, Rıza Akpolat, Beşiktaş, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
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