CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat\'a Destek İçin İstanbul\'da Toplandı

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(ANKARA) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'li belediyeler olarak mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Çok daha kararlı, mücadele duygusuyla ve hiç korkmadan devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi. Beşiktaş Belediyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'a ve aynı zamanda CHP'li belediyelerin bir arada durduklarını gösterebilmek için geldik. Çünkü yapılmış olanlar, birer baskı hem de iş yapamama ve itibarsızlaştırmaya yönelik bir suikaste dönmeye başladı. O yüzden tüm bunlara karşı hep beraber, el ele mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok daha kararlı, mücadele duygusuyla ve hiç korkmadan devam edeceğiz."