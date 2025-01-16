CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına karşı CHP'li belediye başkanları İstanbul'a gelerek destek gösterisinde bulundu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

16.01.2025 16:22  Güncelleme: 16:25
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(ANKARA) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'li belediyeler olarak mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Çok daha kararlı, mücadele duygusuyla ve hiç korkmadan devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi. Beşiktaş Belediyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'a ve aynı zamanda CHP'li belediyelerin bir arada durduklarını gösterebilmek için geldik. Çünkü yapılmış olanlar, birer baskı hem de iş yapamama ve itibarsızlaştırmaya yönelik bir suikaste dönmeye başladı. O yüzden tüm bunlara karşı hep beraber, el ele mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok daha kararlı, mücadele duygusuyla ve hiç korkmadan devam edeceğiz."

CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat\'a Destek İçin İstanbul\'da Toplandı
Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Yerel Yönetim, Rıza Akpolat, Beşiktaş, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Selçuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
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