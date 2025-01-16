CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat\'a Destek İçin Toplandı

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(İSTANBUL) -CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için Beşiktaş Belediyesi önüne geldi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı açıklamada halkın seçme ve seçilme hakkına yargı eliyle müdahale edildiğini vurguladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yapılan operasyonla gözaltına alınmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi önünde operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yürüttükleri mücadelenin demokrasi mücadelesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Seçme ve seçilme hakkına doğrudan yargı eliyle müdahaledir. Sandıkla yapamadıklarını yargı eliyle yapmaya çalışıyorlar. Demokrasiye, hukuka sahip çıkmamız lazım. Bu konu artık sadece CHP konusu değildir. Bütün vatandaşlarımızı, AK Partili, MHP'li bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konudur. Vatandaşın seçme seçilme hakkına saygıdır bu. Dolayısıyla mücadelemiz bir demokrasi mücadelesidir. Mücadelemiz bir hukuk mücadelesidir. Sonuna kadar devam edeceğiz.

"Yurttaşlarımız müsterih olsun aydınlık çok yakındır"

Rıza Başkanımız da çıkacak, Esenyurt Belediye Başkanımız da çıkacak. Biz yerelde iktidar olan parti olarak yereldeki iktidarımızla bunun en yüksek yerden savunucusu olacağız. Çünkü konu şu biz yurttaşın gerçek sorunlarına, sokağın sorunlarına ilişkin projeler üretiyoruz. Sorunları görüyoruz. Kadının, çocuğun, emeklinin yanındayız yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu sokağın görüntüsü bu kalabalık bize bir şeyi gösteriyor. Yurttaş neyin ne olduğunun çok farkında. Kendisine geleceğine demokrasisine, hukukuna, başkanına sahip çıkıyor. Sahip çıkmaya devam edecek. Biz bunun taşıyıcılarıyız bunu sürekli hatırlatacağız. Yurttaşlarımız müsterih olsun aydınlık çok yakındır."