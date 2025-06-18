CHP'li Belediye Başkanları Toplandı: 'Korkmuyoruz, Yılmıyoruz' - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanları Toplandı: 'Korkmuyoruz, Yılmıyoruz'

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18.06.2025 16:27  Güncelleme: 16:39
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CHP\'li Belediye Başkanları Toplandı: \'Korkmuyoruz, Yılmıyoruz\'
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Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP'li belediye başkanlarının cezaevlerinde 'tutsak' olduğunu belirterek, mücadelelerine devam ettiklerini ifade etti. Toplantıda belediyeler arası birlikteliğin önemi ve kadın istihdamı gibi sosyal projeler üzerinde duruldu.

(BALIKESİR) - Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP'li belediye başkanlarının cezaevlerinde 'tutsak' olduğunu belirterek, "Onların mücadelesini verirken aynı zamanda illerimizde ve ilçelerimizde halka dokunan hizmetlerle onların gönüllerine girmeye ve hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. "Korkmuyoruz, yılmıyoruz, daha çok çalışacağız. İnancımız ve kararlılığımız tam. Her şeyin güzel olacağına gönülden inanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla, nüfusu 100 binin üzerinde olan CHP'li ilçe belediye başkanları toplantısı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, toplantıda ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Toplantının ev sahibi Bandırma Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Gökan Zeybek'in liderliğinde gerçekleştiğini belirten Doğan, belediyeler arasındaki birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

CHP'nin 2019'dan bu yana süren yönetim anlayışı ve halkın güveni karşısında iktidarın ne yapacağını şaşırdığını belirten Doğan, algı operasyonları, karalama ve iftira kampanyalarına rağmen ortak irade ve dayanışmayla yolumuza kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Doğan, CHP'de güçlü bir değişim, dönüşüm ve herkesi kucaklayan bir birliktelik olduğunun altını çizerek, "Genel Başkanımızın 'baba ocağı' olarak tanımladığı partimiz, artık daha dinamik ve yükselen bir yapıya kavuştu" dedi.

"Her şeyin güzel olacağına gönülden inanıyoruz"

CHP'li belediye başkanlarının cezaevlerinde tutsak olduğunu belirten Doğan, "Bizler onların mücadelesini verirken aynı zamanda illerimizde ve ilçelerimizde halka dokunan hizmetlerle onların gönüllerine girmeye ve hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda belediye olarak yaptıkları çalışmaların ve projelerin sunulacağını söyleyen Doğan, algı operasyonlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Doğan, "Korkmuyoruz, yılmıyoruz, daha çok çalışacağız. İnancımız ve kararlılığımız tam. Her şeyin güzel olacağına gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Şeniz Doğan, kadınların üretime katılımından gençlere yönelik sosyal projelere, kreşlerden çiftçi desteklerine kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini, özellikle kadın istihdamı ve gençlerin eğitimi konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Politika, Denizli, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları Toplandı: 'Korkmuyoruz, Yılmıyoruz' - Son Dakika

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