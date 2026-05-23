CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: "Birlik ve Beraberlik İçerisindeyiz"

(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından Genel Merkez'e geldi. Akın, toplantıya ilişkin "Biz birlik ve beraberlik içerisindeyiz hepimiz. Beraberlikten gayrı hepsi yalan" dedi.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, sabah saat 10.15'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu ile tekrar görüşmediğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ne güzel biz birlik ve beraberlik içerisindeyiz, hepimiz. Beraberlikten gayrı hepsi yalan" dedi. Akın, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bir köprü görevi mi görüyorsunuz" sorusunu ise yanıtlamadı.