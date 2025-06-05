CHP'li Belediye Başkanlarının Yerine Başkanvekili Seçimi Tarihi Belirlendi - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanlarının Yerine Başkanvekili Seçimi Tarihi Belirlendi

05.06.2025 14:12  Güncelleme: 15:30
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İstanbul Valiliği, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan başkanların yerine başkanvekili seçimi için belediye meclislerinin 11 Haziran 2025'te toplanacağını açıkladı. Ayrıca, bazı iş insanlarının 'etkin pişmanlık' kapsamında tahliye edildiği bildirildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından "görevden uzaklaştırıldıkları" açıklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçimi için belediye meclislerinin 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmasına karar verildiğini bildirdi.

CHP'li belediyelere yönelik 31 Mayıs sabahı düzenlenen son operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından "görevden uzaklaştırıldıkları" açıklanan başkanların yerine yapılacak başkanvekili seçiminin tarihi açıklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, başkanlar hakkında sulh ceza hakimliklerince tutuklama kararı verildiği belirtildi ve "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'nci maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10: 00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

Avcılar ve Büyükçekmece'de çoğunluk CHP'de, Gaziosmanpaşa'da ise AKP-MHP'de

Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AKP'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1; Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, AKP'nin 12 ve MHP'nin 2 üyesi bulunuyor. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde ise AKP'nin 16, MHP'nin 3 üyesi bulunurken, CHP'nin 16 üyesi var.

2 tahliye daha

Öte yandan, 19 Mart operasyonlarında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik'in de "etkin pişmanlık" kapsamında tahliye edildiği bildirildi. Dün de suçlamalarıyla CHP'li başkanların tutuklanmalarında etkili olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin aynı gerekçeyle tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanlarının Yerine Başkanvekili Seçimi Tarihi Belirlendi - Son Dakika

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