CHP'li Belediyeler Gözaltına Alınmalara Karşı Birlik Oldu - Son Dakika
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CHP'li Belediyeler Gözaltına Alınmalara Karşı Birlik Oldu

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CHP'li belediye başkanları, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından destek vermek için İstanbul'a gelerek yerel demokrasiye yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

16.01.2025 15:53  Güncelleme: 15:59
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(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için İstanbul'a geldi. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Yerel demokrasiye darbe vuruyorlar. Seçmenin iradesine darbe vuruyorlar. Çünkü tek dertleri, korkuları var; iktidarlarını sürdürmek ama sürdüremeyecekler. CHP'li belediyeler tüm engellemelere rağmen başarılı çalışmalarını sürdürecek ve ilk genel seçimde halkın iktidarını hep birlikte kuracağız" diye konuştu.

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi. Beşiktaş Belediyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, şunları kaydetti:

"İlk 9-10 ay CHP'li belediyeler o kadar başarılı ki sosyal belediyecilikte. Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyduk. Bütün CHP'li belediyeler olarak bugün Türkiye'nin yüzde 65'ini yerelde yönetiyoruz. Yerelde iktidarız. Bunu hazmedemiyor mevcut iktidar. Çünkü CHP'li belediyeler başarılı. 'Onları nasıl  engelleyebilirim?' Bir mali kıskaç yapıyorlar. İşte vergi borçları, SGK borçları başka engellemeler, gelirlerini azaltmak. İkincisi de en acısı yargıyı kullanıp maalesef adaletsizlikler. İşte bugün yaşadığımız. Yarın başka birimizde bunu yaşayabilir. Bunun devam edeceği gözüküyor. Yerel demokrasiye darbe vuruyorlar. Seçmenin iradesine darbe vuruyorlar. Çünkü tek dertleri, korkuları var; iktidarlarını sürdürmek ama sürdüremeyecekler. CHP'li belediyeler tüm engellemelere rağmen başarılı çalışmalarını sürdürecek ve ilk genel seçimde halkın iktidarını hep birlikte kuracağız.

Bu kötülüklerden vazgeçmeleri lazım. Bu hukuksuzluklardan bu adaletsizliklerden vazgeçmeleri lazım. Bakın toplumun önemli bir kesimi derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakıldı. Milyonlarca asgari ücretli, milyonlarca emekli, milyonlarca işsiz, milyonlarca genç, yaşlı… Bunun bedelini halk ödüyor. Yoksul halk kesimleri ödüyor hukuksuzlukların bedelini. Demokrasiye ağır yara verdiler. Demokrasimiz ağır yaralı. Demokrasi yoksa, hukuk yoksa ekonomi de yok maalesef. Bu gerçeği herkesin görmesi lazım."

CHP\'li Belediyeler Gözaltına Alınmalara Karşı Birlik Oldu
Kaynak: ANKA

Rıza Akpolat, Demokrasi, İstanbul, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediyeler Gözaltına Alınmalara Karşı Birlik Oldu - Son Dakika

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