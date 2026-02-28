Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Chp'li Belediyeler, Sosyal Belediyeciliğin Mimarıdır" - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Chp'li Belediyeler, Sosyal Belediyeciliğin Mimarıdır"

28.02.2026 10:31  Güncelleme: 11:46
Aydın'da CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri, Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı.

(AYDIN)- Aydın'da Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanları ve milletvekilleri, Kuşadası Belediyesi'nin kurduğu iftar sofrasında bir araya geldi. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Türkiye'de CHP'li belediyeler, sosyal belediyeciliğin mimarıdır. Ne kadar çok hemşehrimize dokunabiliyorsak o kadar çok mutlu oluyoruz. CHP'li belediyeler olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi çok önemsiyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla Hacıfeyzullah Mahallesi Yedieylül İlkokulu önünde iftar programı düzenlendi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Başkan Ömer Günel'in yanı sıra; CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İlçe Örgütü Başkanı Hikmet Saatçı ve Aydın'daki CHP'li belediye başkanları katıldı.

İftar öncesi konuşan Başkan Günel, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiğini belirtti. CHP'li belediyelerin Türkiye'de sosyal belediyeciliğin mimarı olduğunu ifade eden Günel, şunları kaydetti:

"Bugün hemşehrilerimizle aynı iftar sofrasını paylaştığımız için çok mutluyuz. CHP Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Örgütü Başkanımız Hikmet Saatçı ve CHP'li belediye başkanlarım beni yalnız bırakmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de CHP'li belediyeler, sosyal belediyeciliğin mimarıdır. Dolayısıyla bizim amacımız mümkün olduğunca çok hemşehrimize dokunabilmek. CHP'li her belediye başkanımız da kendi ilçelerinde bu anlamda çok önemli işlerin altına imza atıyorlar. İftar sofraları kurarak da halkımızın parasını yine onlar için harcıyoruz. Biz CHP'li belediye başkanları olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Birçok konuda ortak hareket etme irademiz var."

Hizmet vurgusu

CHP Aydın İl Örgütü Başkanı Hikmet Saatçı da "Ramazan ayı bizler için çok kutsal bir ay. Bugün Ömer Başkanımızın verdiği iftarda halkımızla beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Ben halkımızın Ramazan Bayramı'na sağlıkla kavuşmasını diliyorum" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da "CHP'li belediyeler sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik yapıyor. Bugün de ramazan ayının bereketini, bolluğunu ve kardeşliğini paylaşmak için belediye başkanlarımızla buradayız. Tüm Aydınlılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. CHP'li belediyeler olarak Aydın'da ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise "Ramazan ayı birliğin beraberliğin, dayanışmanın ayıdır. Bunu da hep birlikte bir araya gelerek yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Halkımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Biz zaten halkın içerisinde olan başkanlarız. Halkın içerisinde korkusuzca dolaşabiliyoruz. Halkımız için de üzerimize düşen tüm sorumlulukları yapıyoruz. Halkla beraber, halk için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.