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CHP'li belediyeler şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesini imzaladı - Son Dakika
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CHP'li belediyeler şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesini imzaladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, tüm CHP'li belediyelerin 'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladığını bildirdi. Belgeye göre, CHP'li belediyeler şiddet mağduru çalışanların haklarını gözetecek, hukuki ve psikolojik destek sağlayacak ve yeni işe alımlarda yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyecek.

CHP\'li belediyeler şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesini imzaladı
25.12.2023 - 14:49,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gönderilen "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi"nin tüm CHP'li belediyelerce imzalandığını bildirdi.

Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 249 CHP'li belediyenin, şiddet mağduru çalışanları varsa onların haklarını gözeteceğini, mağdurların talebi doğrultusunda hukuki ve psikolojik destek sağlayacağını, belediyeye yeni işe alım sürecinde yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyeceğini belirtti.

CHP'li belediyelerde, iş yerlerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için büyük bir adım attıklarının altını çizen Nazlıaka, "Tüm CHP'li belediyeler, 'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı. Zaten var olan uygulamayı ete kemiğe büründürdük. Şiddetle mücadele konusunda çok net bir tutum aldık." ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, Türkiye genelinde büyük çoğunluğu CHP'li belediyeler olmak üzere 32 belediyede eşitlik birimlerinin bulunduğunu bildirdi.

Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar için belediye hizmetlerinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yerel seçimler sonrasında kazanacağımız yeni belediyelerimizde kırılgan gruplar için hızla adım atacağız. Herkesin hayata katıldığı, karnının doyduğu, kadınların üzerindeki bakım yükünün devlet tarafından üstlenildiği, kimsenin ayrımcılığa uğramadığı aydınlık yarınları bizler var edeceğiz. CHP demek eşitlik demek, CHP demek özgürlük demek, CHP demek sosyal adalet demek."

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Türkiye, Şiddet, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li belediyeler şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesini imzaladı - Son Dakika
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