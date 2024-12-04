CHP'li Belediyeye 'Bozkurt' Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Belediyeye 'Bozkurt' Tepkisi

CHP\'li Belediyeye \'Bozkurt\' Tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya Belediyesi'nin Türk bayrağı ile 'Bozkurt' heykelini kaldırmasına tepki gösterdi. Özdağ, bu durumun Alanya'nın kültürel kimliğini zedeleyeceğini söyledi ve Öcalan'a af getirilmesi konusundaki tartışmalara dair sert açıklamalarda bulundu.

04.12.2024 18:34  Güncelleme: 18:40
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CHP'Lİ BELEDİYEYE 'BOZKURT' TEPKİSİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettikten sonra Zafer Partisi'ne geçen Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz'ü ziyaret etti. Belediye Başkanı Alagöz ile görüşen Özdağ, daha sonra belediye binasının balkonundan partililere seslendi. Alanya Belediyesi tarafından ilçenin girişinde yer alan Türk bayrağı ile 'Bozkurt' heykelinden 'Bozkurt'un kaldırılmasına tepki gösterdi. Özdağ, "CHP'li belediye başkanının Alanya'da o heykeli 'buranın çok kültürlü ruhuna uymuyor' diye kaldırdığını geçen hafta içimiz acıyarak, hep birlikte izledik. O belediye başkanına hatırlatıyorum. Tefenni nasıl Yörük ise, nasıl Türkmen ise, nasıl Türk ise, Alanya da öyle Yörük'tür, Türkmen'dir, Türk'tür" dedi.

'ÖCALAN, İMRALI'DA KALMAYA DEVAM EDECEK'

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın iki paydaşı CHP'nin de desteğini alarak şimdi Abdullah Öcalan'a af getirmekten, onu konuşturmaktan, Kürtlere devlet hediye etmekten bahsediyorlar. Anayasamızı değiştirme mücadelesi veriyorlar. Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz. Öcalan, İmralı'da kalmaya devam edecek ve orada ölecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü bir devlettir. Bir terör örgütünün liderini, elebaşısını gazi Meclisimize, Cumhuriyeti kuran, İstiklal Harbi'ni veren Meclis'e sokmayız. Onun kirli ayakları, o Meclis'e giremez. Hiçbir terör örgütünü arkasında hangi yabancı güç olursa olsun anayasamızdan Türk milleti ibaresini çıkarttırmayız. Türklüğü çıkarttırmayız. Türk milletinin elinden devletinin alınmasına müsaade etmeyiz. Bundan sonra sizden Zafer Partisi'nin sığınmacıların ve kaçakların vatanlarına dönmesi için verdiği mücadeleye destek olmanızı bekliyorum. Uyuşturucuya, sanal kumara, yasa dışı bahse karşı açtığımız mücadeleye, çocuklarımızı uyuşturucu belasından kurtarmak için verdiğimiz mücadeleye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütleri önünde diz çökmeden bir Türk devleti olarak devam etmesi için vermiş olduğumuz mücadeleye destek olmanızı istiyorum."

Özdağ, daha sonra Zafer Partisi Tefenni İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Halk pazarını ziyaret eden Özdağ, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP'li Belediyeye 'Bozkurt' Tepkisi - Son Dakika

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