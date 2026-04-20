CHP'li Bulut'tan Ayşe Ünlüce Tepkisi: "Bu Hukuk Değil; İtibarsızlaştırma Operasyonudur"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın şikayeti üzerine soruşturma izni istenmesine tepki göstererek, "Bu hukuk değil; itibarsızlaştırma operasyonudur. 'Çamur at izi kalsın' devri elbet bitecek" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın şikayeti üzerine, su tarifesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla soruşturma izni istendi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. AK Parti İl Başkanı Albayrak'ın şikayeti üzerine, Ünlüce hakkında soruşturma izni istenmesine tepki gösteren Bulut, şunları kaydetti:

"Hukukun değil, keyfiyetin işlediği; yalanın dolanın, iftiranın, kumpasın geçer akçe olduğu bu kara düzende şimdi de AKP İl Başkanı'nın talebiyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce için soruşturma izni istendi. Bu hukuk değil; itibarsızlaştırma operasyonudur. 'Çamur at izi kalsın' devri elbet bitecek."