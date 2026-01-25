CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Gazetecilik Yapılamıyorsa O Ülkede Demokrasiden Söz Edilemez" - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Gazetecilik Yapılamıyorsa O Ülkede Demokrasiden Söz Edilemez"

25.01.2026 11:32  Güncelleme: 13:54
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Tekirdağ'da basın özgürlüğü ve medya baskılarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteciliğin demokrasinin temel bir unsuru olduğunu vurgulayan Bulut, yerel medya üzerindeki baskılara dikkat çekti.

(TEKİRDAĞ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Basın özgürlüğü sorunu bir demokrasi sorunudur; gazetecilik yapılamıyorsa o ülkede demokrasiden söz edilemez" dedi.

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "CHP İletişim Marmara Yerel Medya Buluşması", Tekirdağ Ramada Otel'de yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de basın özgürlüğü ve medya üzerindeki baskılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazeteciliğin yerel ya da ulusal olarak ayrıştırılmasının yanlış olduğunu belirten Bulut, "Yereldeki gazeteciliğin ulusaldaki gazetecilikten hiçbir farkı yoktur. Yerelde çıkan haber, işin temelidir ve yukarıyı besler. Gazetecilik gazeteciliktir ve haber aktarır" dedi.

Yerel medyanın çoğu zaman küçümsendiğini ve müdahaleye açık bir alan olarak görüldüğünü ifade eden Bulut, bunun bilinçli bir yaklaşım olduğunu söyledi.

"Ulusal medya iki kutba mahkum edildi"

Ulusal medyada ciddi kutuplaşma yaşandığını dile getiren Bulut, medyanın büyük ölçüde iktidara yakın "havuz medyası" ile sınırlı sayıda muhalif kanala sıkıştırıldığını belirterek, "Bu yapı gazetecilik yapma imkanını ortadan kaldırıyor. Gazetecilik her şeyden önce araştırmadır, sorgulamadır, toplumsal hafızadır" diye konuştu.

"Gazetecilik yoksa yolsuzluk artar, güvensizlik artar"

Basın özgürlüğü sorununun aynı zamanda bir demokrasi sorunu olduğunu vurgulayan Bulut, "Bir ülkede gazetecilik yapılamıyorsa orada demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilik yoksa yolsuzluk artar, güvensizlik artar" dedi.

Mevcut sistemde denetim mekanizmalarının işlemediğini savunan Bulut, "Yargı yürütmeye bağlıysa, yasama çoğunluk nedeniyle denetleyemiyorsa geriye basın kalır. Basının dördüncü kuvvet olarak işlemesi gerekirken bu mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Yerel basını güçlendirmek gerekirken tam tersine kontrol altına alınmak isteniyor"

RTÜK, Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığı'nı eleştiren Bulut, bu kurumların basını korumak yerine baskı aracı olarak kullanıldığını anlattı. RTÜK'ün yalnızca muhalif kanallara ceza verdiğini, Basın İlan Kurumu'nun ise yerel basını zorla birleştirmeye çalıştığını söyleyen Bulut, "Yerel basın belediyeyi denetler, kentin hafızasını yaşatır. Yerel basını güçlendirmek gerekirken tam tersine kontrol altına alınmak isteniyor" dedi.

"Bu sorunları gazeteciler çözecek"

Basın sorunlarının siyasi partilerle değil, mesleğin sahipleriyle çözülebileceğini vurgulayan Bulut, "Bu mesleğin sorunlarını çözecek olan sizlersiniz. Bugün bu toplantıları yapmamızın amacı, yedi bölgeden toplanan birikimi ortaklaştırmak ve çözüm üretmektir" diye konuştu.

Gazeteciliğin en temel sorununun ekonomik özgürlük olduğunu belirten Bulut, "Bu alanda ekonomik özgürlüğü sağlayacak en önemli unsur, gazetecilerin örgütlenmesi ve iç disiplinidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Tekirdağ, Güncel, Medya, Son Dakika

