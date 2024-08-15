CHP'li Bulut, Sağlık Bakanı'na maymun çiçeği virüsüyle ilgili sorular yöneltti

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel çapta acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü (Mpox) ile ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Olası bir salgına karşı herhangi bir eylem planınız var mı" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı için acil durum olarak açıkladığı maymun çiçeği virüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Bulut, 2024 yılında şu ana kadar bildirilen vaka sayısının 14 binden fazla olduğuna, hastalıkla ilgili 524 kişinin hayatını kaybettiğine ve vaka sayısının geçen yılın toplamını aştığına dikkat çekti. Bulut, "Virüs, hasta kişinin ya da hayvanın sıvılarıyla temas, ağız, burun salgıları, döküntülerdeki sıvı ya da döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak yoluyla da bulaşmaktadır. Hastalık hızla yayılırken Memişoğlu'nun 'Şu anda alarm durumumuz söz konusu değil' yönündeki açıklaması endişeleri artırmaktadır" dedi.

Bulut, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Bakanlığınızın, olası Mpox salgınına karşı herhangi bir eylem planınız var mıdır?

Ülkemizde Mpox için herhangi bir aşı bulunmakta mıdır? Toplamda ne kadar aşı vardır? Bu aşılar hangileridir?

Hastalığın görülme riskine karşı aşı siparişinde bulunulmuş mudur? Hangi ülkeden, kaç adet aşı sipariş edilmiştir?

Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar mevcut mudur? Bu ilaçlar hangileridir?

Ülkeye giriş çıkışlarda herhangi bir önlem alınmış mıdır?

Halkı ve sağlık çalışanlarını hastalıkla ilgili bilgilendirmeye yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?

Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar ülkemizde Mpox görülmüş müdür?