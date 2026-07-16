CHP'li Bulut: Saray Harcamaları 8 Milyar TL'yi Aştı - Son Dakika
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CHP'li Bulut: Saray Harcamaları 8 Milyar TL'yi Aştı

16.07.2026 16:44
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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk altı ay harcaması 8.5 milyar TL'ye ulaştı, çocuk ve emeklilerin maaşı kadar.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi. Millet açmış, ay sonunu getiremiyormuş, faturalarını ödeyemiyormuş, ne gam. Yılın ilk altı ayında harcanan toplam para 8 milyar 486 bin 566 bin TL. 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşını 6 ayda harcadılar. Saray dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi. Millet açmış, ay sonunu getiremiyormuş, faturalarını ödeyemiyormuş; ne gam. Yılın ilk altı ayında harcanan toplam para: 8 milyar 486 bin 566 bin TL. 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşını 6 ayda harcadılar. Saray: Dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı."

Saray'ın harcamaları: Ocak: 1 milyar 850 milyon 432 bin TL, Şubat: 1 milyar 528 milyon 730 bin TL, Mart: 778 milyon 655 bin TL, Nisan: 1 milyar 734 milyon 487 bin TL, Mayıs: 1 milyar 746 milyon 290 bin TL, Haziran: 847 milyon 972 bin TL."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Çocuk, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bulut: Saray Harcamaları 8 Milyar TL'yi Aştı - Son Dakika

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