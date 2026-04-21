Onursal Adıgüzel Tutuklama İstemiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklamaya sevk yazısının avukatlarıyla paylaşılmadığını belirterek tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel, tutuklamaya sevk yazısı avukatlarıyla paylaşılmadan, avukatlarıyla görüştürülmeden tutuklama talebiyle sevk edildi. En temel savunma hakkının açıkça ihlal edildiği, hukukun en asgari güvencelerinin dahi yok sayıldığı bu süreç, adil yargılanma ilkesine de darbe niteliğindedir. Savunma hakkı olmadan yürütülen bir işlem, ne hukuki meşruiyet taşır ne de vicdanlarda kabul görür." ifadesini kullandı.