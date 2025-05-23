CHP'li Bulut'tan İBB'ye Yapılan 4. Dalga Operasyona Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 4. dalga operasyonu "yargı sopasıyla muhalefeti susturma çabası" olarak niteledi, iktidara "İftiralarınızla, yalanlarınızla, kumpaslarınızla ilk sandıkta gideceksiniz" tepkisini gösterdi.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın da bulunduğu pek çok kişi gözaltına alındı. Operasyona tepki gösteren CHP'li Bulut, sosyal medyada paylaştığı mesajında operasyonun talimatla yönetilen siyasi bir operasyon olduğunu vurguladı.

Bulut'un mesajı şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik 4. dalga operasyon, iktidarın yargı sopasıyla algı yaratma ve muhalefeti susturma çabasının son perdesidir. Bu bir hukuk değil, iktidarın talimatla yönettiği siyasi bir operasyon; baskı rejiminin utanç vesikasıdır! İftiralarınızla, yalanlarınızla, kumpaslarınızla ilk sandıkta gideceksiniz!"