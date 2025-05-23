CHP'li Bulut'tan İBB'ye Yapılan 4. Dalga Operasyona Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'li Bulut'tan İBB'ye Yapılan 4. Dalga Operasyona Sert Tepki

23.05.2025 08:12  Güncelleme: 08:19
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunu iktidarın muhalefeti susturma çabası olarak değerlendirdi. Operasyonda gözaltına alınan kişilerin arasında İBB yöneticileri de bulunuyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 4. dalga operasyonu "yargı sopasıyla muhalefeti susturma çabası" olarak niteledi, iktidara "İftiralarınızla, yalanlarınızla, kumpaslarınızla ilk sandıkta gideceksiniz" tepkisini gösterdi.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın da bulunduğu pek çok kişi gözaltına alındı. Operasyona tepki gösteren CHP'li Bulut, sosyal medyada paylaştığı mesajında operasyonun talimatla yönetilen siyasi bir operasyon olduğunu vurguladı.

Bulut'un mesajı şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik 4. dalga operasyon, iktidarın yargı sopasıyla algı yaratma ve muhalefeti susturma çabasının son perdesidir. Bu bir hukuk değil, iktidarın talimatla yönettiği siyasi bir operasyon; baskı rejiminin utanç vesikasıdır! İftiralarınızla, yalanlarınızla, kumpaslarınızla ilk sandıkta gideceksiniz!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Bulut'tan İBB'ye Yapılan 4. Dalga Operasyona Sert Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Bulut'tan İBB'ye Yapılan 4. Dalga Operasyona Sert Tepki - Son Dakika
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