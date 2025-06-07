CHP'li Bulut'tan Yeni Akit'e Tepki: 'Vicdanınızı Kaybettiniz'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından, Yeni Akit'in "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık atmasına tepki gösterdi. Bulut, "Güzel olan her şeyi ayaklar altına alıp, acıda bile ortaklaşamayanlar; çarpılan da tükenen de sizsiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından Yeni Akit'in haberi "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde duyurmasına tepki gösterdi. Bulut, "Rezilsiniz! Vicdanınız kurumuş, ahlaktan, iyilikten, insanlıktan nasibinizi almamışsınız. Güzel olan her şeyi ayaklar altına alıp, acıda bile ortaklaşamayanlar; çarpılan da tükenen de sizsiniz" ifadelerini kullandı.