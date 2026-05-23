CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan Ortak Açıklama: "Partimizin Seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve Parti Yönetimimizin Yanındayız"

23.05.2026 16:59  Güncelleme: 17:38
CHP'li büyükşehir belediye başkanları, 'mutlak butlan' kararının partiyi bölmeyi amaçladığını belirterek, en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "'Mutlak butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları olarak partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz" denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ının iptali kararının ardından partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile dün Genel Merkez'de bir araya gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanları sabah da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından Genel Merkez'e gelen Büyükşehir Belediye Başkanları, Özgür Özel ile görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanlarının görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyeti kuran partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. 'Mutlak butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: ANKA

