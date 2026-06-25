CHP'li Çakırözer'den NATO Zirvesi'nde Basın Akreditasyonuna Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Çakırözer'den NATO Zirvesi'nde Basın Akreditasyonuna Tepki

25.06.2026 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çakırözer, Türkiye'den gazetecilere akreditasyon verilmemesini basın özgürlüğü ihlali olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi için Türkiye'den bazı basın kuruluşları ve gazetecilere akreditasyon verilmemesine tepki gösterdi. Çakırözer, uygulamanın basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının ihlali olduğunu ifade etti.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den çok sayıda basın kuruluşu ile gazeteciye Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi için akreditasyon ambargosu uygulanması basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının ihlalidir. Kimse 'Bunu NATO yaptı' bahanesine sarılmasın! Türkiye NATO'nun veto yetkisine sahip asli üyesi ve bu zirvenin ev sahibidir. AKP iktidarının bilgisi ve onayı olmadan kendi gazetecilerimiz böyle keyfi dışlanamaz! Velev ki bilginiz yok, o zaman bu ambargoların derhal kaldırılması ve gazetecilerin görevini özgürce yapması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Çakırözer'den NATO Zirvesi'nde Basın Akreditasyonuna Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler

02:24
Montella’dan istifa sorusuna yanıt
Montella'dan istifa sorusuna yanıt
23:59
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
Edin Dzekolu Bosna Hersek en iyi üçüncülere girebilmek için istediği skoru aldı
23:56
İsviçre, Kanada’yı yenerek liderliği kaptı
İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı
23:53
Trump: KAAN’da Ankara’nın istediği olacak
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak
21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 02:28:36. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Çakırözer'den NATO Zirvesi'nde Basın Akreditasyonuna Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.