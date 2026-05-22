CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Bülent Nuri Çavuşoğlu: "Yargı Eliyle Dizayn Edilmeye Çalışılacak Bir CHP'nin Kimseye Bir Faydası Olmaz"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları Genel Merkez'de bir araya geldi. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bizim bir yolculuğumuz vardı. Bir yolculuğumuz bir sonuca ulaştı. Eğitimle beraber biten yolculuğun sonunda Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. CHP her türlü badireyi atlatmış bir partidir. Bu badireyi de atlatacaktır. Halkını seçmen iradesi, vatandaşın iradesi üstüne de büyük bir güç yoktur. Yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılacak bir CHP'nin kimseye bir faydası olmaz. Bundan da kimseye de bir fayda da çıkmayacağını da biliyoruz. O anlamda yolculuğumuz devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile beraber güzel günlere iktidara halkın umudunu yeniden yaratılacağı, sokakta işçinin, emekçinin, emeklinin, çiftçinin yeniden mutlu olacağı günleri birlikte kuracağız."