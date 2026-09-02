CHP'li Çelik kurultay kararına ilişkin temyizden feragat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Çelik kurultay kararına ilişkin temyizden feragat etti

CHP\'li Çelik kurultay kararına ilişkin temyizden feragat etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP üyesi Levent Çelik, Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı için Yargıtay'a verdiği temyiz başvurusundan feragat etti. Çelik, kurultayın önündeki engelin kaldırılması için bu adımı attığını belirtirken, dava sürecinde CHP Genel Merkezi'nin temyiz başvurusu sürüyor.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP üyesi Levent Çelik, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını temyizden feragat etti. CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan geçtiğimiz günlerde temyizden feragat etmişti.

CHP üyesi Levent Çelik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi tarafından kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik temyiz hakkından feragat ettiğini bildirdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe veren Çelik, dilekçede temyiz başvurusunun usulen verildiğini belirterek başvurudan feragat etti.

CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan'da geçtiğimiz günlerde benzer bir adım atarak temyizden feragat etmişlerdi.

"KURULTAYIN ÖNÜNDEKİ ENGELİN KALDIRILMASI İÇİN"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çelik, "Kurultayın önündeki engelin kaldırılması için bu adımı attım. Zaten 3 arkadaşımız daha önce temyizden feragat etmişti. Ben de kurultay önündeki engelin kaldırılması için temyizden feragat ettim" dedi.

Davaya ilişkin CHP Genel Merkezi, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP üyeleri Lütfü Savaş'ın temyiz başvuruları devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Levent Çelik, Yargıtay, Ankara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Çelik kurultay kararına ilişkin temyizden feragat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu
En büyüğü 21 yaşındaydı Erzurum’da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü
İkinci salgın dalgası doğrulandı Alarm verildi binlerce vaka var İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var
Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’dan mesajlar Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan mesajlar
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim

12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
11:57
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 12:41:56. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Çelik kurultay kararına ilişkin temyizden feragat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement