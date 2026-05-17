CHP'li Ceylan'dan Kahramankazan esnaf ziyareti: 'Devlet cebimizi kurcalıyor'

(ANKARA) - CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, partisinin başlattığı saha çalışmaları kapsamında Kahramankazan'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ceylan'ın gezisi esnasında trafik cezalarındaki artışı eleştiren bir yurttaş, "Devlet elini atmış cebimizi kurcalıyor" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve beraberindeki heyet, Kahramankazan'da yurttaş ve esnafla buluştu. Ziyaretler sırasında şoförlük yaptığını belirterek, iktidarın vergi ve trafik cezası politikalarını eleştiren bir yurttaş şunları aktardı:

"Ben depremi yaşadım. Depremde bize otobanları açtılar, trafik polisleri çevirmediler. Ama sen işin bittikten sonra kamyoncunun cebine elini sokmuşsun, dibini köşesini, çakmak cebini bile kurcalıyorsun. Orada 1 lira varsa onu da almaya uğraşıyorlar. Sağ olsun bir Mehmet Şimşek var... Bir de şimdi İçişleri Bakanı geldi. Onlar da sağ olsun cezaları hallediyorlar. Adım atacak halimiz kalmadı. Yürümeye halimiz kalmadı. Yolda giderken radar levhası gözlüyorum. Polisler (takografa) basıyor, önceki günlerin raporunu alıyor. Neden bir hafta öncesine, bir ay öncesine bakıyorsun?"

Ceylan ise yurttaşın anlattıklarını "Memleketin her alanında dertler pul pul dökülüyor. Bunların çözümü siyasi iktidarın değişmesinde. Yeni bir anlayışla, yeni bir heyecanla bu işleri değiştirmek lazım" dedi.

"ŞEHİT AİLELERİ HALA 11 BİN LİRA ALIYOR"

Gazi olduğunu belirterek, gazilerin ve şehit ailelerinin yaşadığı zorluklara dikkati çeken bir yurttaş da şunları söyledi:

"Şehit aileleri hala 11 bin lira alıyor. 11 bin lirayla nasıl geçinecekler? 3 yıldır buna uğraşıyoruz ama bir türlü önerimizi Meclis'ten geçiremedik. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, dul ve yetimlerimiz çok zor durumdayız."

Başka bir esnaf ise yaşadığı ekonomik zorluklara ilişkin, "Çarkı çevirmeye çalışıyoruz. Öyle para kazanma işi bitti. Çarkı çevirirsek, kimseye muhtaç olmazsak en büyük kazanç o. Paranın adı kaldı. Para, pul oldu artık. 200 lira 20 lira değerinde" dedi.

"DEVLETİMİZ BU KADAR KATKI SAĞLIYOR DERKEN MAHÇUP OLUYORUM"

Devletin optik desteğinin uzun süredir aynı kaldığını ve piyasaya uygun olmadığını belirten esnaf, "İşlerimizde bir daralma var son senelerde. Bir de optik sektörü biraz sahipsiz bir sektör. Devlet hala insanlara 100 lira çerçeve için, 50 lira cam için aktarıyor. Biz de müşteriye fiyat verirken, 'Devletimiz bu kadar katkı sağlıyor' derken mahçup oluyorum. Yıllardır böyle gidiyor. Vatandaş 'Biz sonra gelelim', 'Kartı bekleyelim' diye öteliyor" ifadelerini kullandı.