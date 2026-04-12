ÇHP'li Çiftci'den Erkol'un Tutuklanmasına Tepki
ÇHP'li Çiftci'den Erkol'un Tutuklanmasına Tepki

12.04.2026 19:34
Gül Çiftci, Ümit Erkol'un tutuklanmasını hukuksuz olarak nitelendirerek destek verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki göstererek, "Amaç partimiz üzerindeki yargı kuşatmasını bir kat daha artırmak ve İstanbul'da başlayan hukuksuzluğu adım adım tüm ülkeye yaymaya devam etmektir. Başkanımızın yanındayız. Onun ve tüm yol arkadaşlarımızın suçsuzluğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol hakkında çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi. Ümit Başkanımız sabit ikamet sahibi, kamuoyunca tanınan ve halkın içinde olan bir siyasetçidir; kaçma şüphesine dayanak oluşturabilecek hiçbir somut olgu bulunmamaktadır. Bir tebligatla ifadeye çağrılmak yerine Ankara'da gözaltına alınıp İzmir'e götürülmesi soruşturmanın henüz başında hangi saikle yapıldığını açıkça ortaya koymuştu."

Ayrıca kendisiyle birlikte dokuz kişi dört gün boyunca emniyette tutularak yasal sürenin üst sınırının sona ermesi beklenmiş, ardından sevk işlemi yapılmıştır. Tüm bunların akabinde verilen tutuklama kararı da soruşturmanın başından bu yana düşman hukukuyla yürütüldüğünü göstermektedir.

Amaç partimiz üzerindeki yargı kuşatmasını bir kat daha artırmak ve İstanbul'da başlayan hukuksuzluğu adım adım tüm ülkeye yaymaya devam etmektir. Başkanımızın yanındayız. Onun ve tüm yol arkadaşlarımızın suçsuzluğuna inanıyoruz. Hukuku araçsallaştıran bu düzen, er ya da geç yerini gerçek bir hukuk düzenine bırakacaktır."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

