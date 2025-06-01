CHP'li Coşar: Mevcut İktidar Ülkeyi Yönetemez Hale Geldi

Haber: Mehmet OFLAZ/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANTALYA) - CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, "Bütün illerimizde yapılan mitinglerimize halk büyük bir ilgi göstermektedir. Bu da mevcut iktidarın artık ülkeyi yönetemez bir duruma geldiği açıktır. ve ilk seçimde halk bunların hesabını gösterecektir ve onları sandıkla gönderecektir" dedi.

Antalya'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"19 Mart darbesinden sonra Ekrem Başkan ile başlayan bu süreç dün de beş belediye başkanımız ve belediye başkan yardımcılarımızla bürokratların gözaltına alınmasıyla beraber devam etmektedir. Hem partimize hem de belediye başkanlarımıza saldırı gerçekleşmektedir. 31 Mart'ta partimiz birinci oldu ve bu birinciliği hazmedemeyen saray iktidarı maalesef baskılarla, zulümlerle hukuksuz bir şekilde bu yollara başvurmaktadır.

Gördüğünüz gibi Antalya tek yürek oldu. 19 ilçemizle beraber alanda yaklaşık yüz binlerce kişiyle beraber bu haksızlığa bu hukuksuzluğa karşı ve Ekrem İmamoğlu'na, geleceğin Cumhurbaşkanına karşı yapılan bu operasyona karşı tek yürek oldu ve bunu kabul etmediğini açıkca burada göstermektedir. ve bütün illerimizde yapılan mitinglerimize halk büyük bir ilgi göstermektedir. Bu da mevcut iktidarın artık ülkeyi yönetemez bir duruma geldiği açıktır. ve ilk seçimde halk bunların hesabını gösterecektir ve onları sandıkla gönderecektir."