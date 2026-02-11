CHP'li Uzun: "Muğla'da 22 Bin 970 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Alan Daha Maden Sahası Yapılmak İsteniyor" - Son Dakika
CHP'li Uzun: "Muğla'da 22 Bin 970 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Alan Daha Maden Sahası Yapılmak İsteniyor"

11.02.2026 10:08  Güncelleme: 11:13
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'da maden sahası olarak ihaleye çıkarılan 164 milyon metrekarelik alanla ilgili Enerji Bakanı'na soru önergesi verdi. Uzun, yerel yönetim ve vatandaşların görüşlerinin alınmadığını vurguladı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından son 20 günde yayımlanan ilanlarla Muğla'da 164 milyon metrekare alanın maden sahası olarak ihaleye çıkarılması üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP'li Uzun, Bakan Bayraktar'dan, maden faaliyetlerinin uzun vadeli sosyal ve ekonomik sonuçlarının Muğla'ya etkisini kamuoyu ile paylaşılmasının istedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'daki maden faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından son 20 günde yayımlanan ilanlarla, Türkiye genelinde toplam 667 maden sahası için ihale süreci başlatılırken, bu sahaların 35'inin Muğla ili sınırları içerisinde yer aldığını belirten Uzun, Muğla'da 164 milyon metrekare alanın maden sahası olarak ihaleye çıkarıldığını, bu alanların önemli bir bölümünün tapu kayıtları ve resmi kurum verilerine göre, orman alanları, tarım arazileri ve zeytinlikler üzerinde bulunduğunu kaydetti.

"Yüz binlerce zeytin ağacı ile milyonlarca ağaç risk altında"

Süreçte yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve yurttaşların görüşlerinin alınmadığını ve Muğla'nın ranta kurban edilemeyeceğini savunan Cumhur Uzun, Muğla'daki ihale sahalarının yaklaşık yüzde 65'inin orman alanlarından, yüzde 9'unun tarım arazilerinden ve yüzde 6'sının zeytinliklerden oluştuğunu; bu alanlarda yüz binlerce zeytin ağacı ile milyonlarca ağacın risk altında kaldığını vurguladı.

Önergede yalnızca arazi kullanımını değil; içme suyu havzaları, yeraltı suyu beslenim alanları, sulak alanlar ve tarımsal üretim üzerindeki olası etkileri de ele alan Uzun, Muğla'nın turizm ve tarım ağırlıklı ekonomik yapısı dikkate alındığında, maden faaliyetlerinin uzun vadeli sosyal ve ekonomik sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

"Turizm, tarım ve kültür kenti Muğla yok edilmek isteniyor, buna müsaade etmeyeceğiz"

Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2050 karbon nötr hedefi ile Türkiye'nin 2053 karbon nötr taahhüdünü hatırlatarak, karbon yutak alanı niteliğindeki ormanların madencilik faaliyetlerine açılmasının bu hedeflerle nasıl bağdaştırıldığının açıklanmasını istedi.

Turizm, tarım ve kültür kenti Muğla'nın yok edilmek istendiğini kaydeden Cumhur Uzun, "Muğla'da 22 bin 970 futbol sahası büyüklüğündeki alan daha maden sahası yapılmak isteniyor. Muğla'nın toprağı, suyu, kıyıları ve zeytini yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da ortak değeridir. Kamu yararı iddiası, şeffaflık, bilimsel değerlendirme ve toplumsal katılımla anlam kazanır. Her yıl milyonlarca insanın akın akın geldiği yer maden sahaları değil, denizi, kıyıları ve ormanı ile Türkiye'nin gözbebeği olan Muğla'nın doğal güzellikleridir. Bu güzelliğe kimsenin kıymasına müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Uzun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, "Maden sahalarının hangi bilimsel, çevresel ve kamusal kriterlerle belirlendiği, orman, tarım ve zeytinlik alanlar üzerindeki kümülatif etkilerin değerlendirilip değerlendirilmediği, su varlıkları açısından risk analizlerinin yapılıp yapılmadığı, yerel yönetimler, meslek odaları ve yurttaşların görüşlerini içeren katılımcı bir karar alma sürecinin işletilip işletilmediği" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Futbol, Enerji, Güncel, Maden, Muğla, Çevre, Son Dakika

