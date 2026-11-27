(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, esnafın yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekerek, "Ekonomik daralmanın en ağır hissedildiği alanlardan biri küçük işletmelerimizdir. Bir tarafta alım gücü düşen vatandaş, diğer tarafta satış yapamayan esnaf var. Vatandaş alışveriş yapamıyor, esnaf satış yapamıyor. Esnaf satış yapamadıkça borçlanıyor, borçlandıkça yeni maliyetlerin altına giriyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki geçim sorununun giderek arttığını söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, 2027 yılının yeniden değerleme oranının 27,83 olarak açıklandığını bu oranın, birçok vergi, harç ve ceza tutarının artırılmasında esas alınacağını dile getiren Demir, "Pasaport harçları, ehliyet ücretleri, trafik cezaları ve çeşitli kamu ödemeleri yeniden artacak. Buradan iktidara çok basit ama önemli bir soru soruyoruz: Devletin alacağı yüzde 27,83 artarken vatandaşın geliri de aynı oranda artıyor mu? Emeklinin aylığı, işçinin maaşı, memurun geliri, esnafın kazancı aynı oranda yükseliyor mu? Hayır. İşte Türkiye ekonomisinin temel adaletsizliği tam da burada yatıyor. Devlet alacaklarını güncelliyor. Ancak vatandaşın gelirini aynı ölçüde koruyacak bir güvence sunmuyor. Başka bir ifadeyle devletin tahsilatı garanti altına alınırken vatandaşın geçimi kendi kaderine bırakılıyor" diye konuştu.

Bu artışın zaten yüksek enflasyon altında ezilen milyonlarca vatandaşın sırtına yeni bir yük olarak bindirileceğini söyleyen Demir, "TÜİK'in Ekim 26 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 29,77, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 27,73. Bu rakamların vatandaşın hayatındaki karşılığı çok açık. Markete giden, pazara çıkan, mutfağının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan yurttaş artık ihtiyacına göre değil cebindeki paraya göre alışveriş yapıyor. Et, süt, peynir, sebze ve meyve artık birçok aile için sıradan bir mutfak ihtiyacı olmaktan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK ESNAF EKONOMİK KUŞATMA ALTINDA"

Vatandaşın artık ne alacağını değil neyi almaktan vazgeçeceğini düşündüğünü söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"Bir ülkede insanlar alışveriş listesinden temel ihtiyaçlarını çıkarmak zorunda kalıyorsa orada ciddi bir ekonomik ve sosyal sorun vardır. Bu ekonomik tablonun yükünü yalnızca işçiler, memurlar ve emekliler taşımıyor. Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan küçük esnafımız da ağır bir ekonomik kuşatma altında. Bugün bir bakkalın, berberin, lokantacının, terzinin karşı karşıya olduğu tabloyu düşünün. Elektrik, doğal gaz, kira, nakliye, hammadde ve tedarik maliyetleri sürekli artıyor. Esnaf ürününe zam yaptığında müşterisini kaybetme riskiyle karşılaşıyor. Zam yapmadığında ise sınırlı olan kazancından vazgeçiyor. Vergisini ödüyor, kirasını ödüyor, SGK primini ödüyor, yanında çalışan işçinin maaşını ödemeye çalışıyor. Peki bütün bu giderler artarken esnafın kazancı ne kadar artıyor? Bugün esnafımız artık işini büyütmeyi değil, dükkanını kapatmadan bir sonraki ayı görebilmeyi düşünüyor. Borçlanarak ayakta kalmaya, kredi kullanarak işletmesini döndürmeye çalışıyor. Bu ekonomik daralmanın en ağır hissedildiği alanlardan biri küçük işletmelerimizdir. Bir tarafta alım gücü düşen vatandaş, diğer tarafta satış yapamayan esnaf var. Vatandaş alışveriş yapamıyor, esnaf satış yapamıyor. Esnaf satış yapamadıkça borçlanıyor, borçlandıkça yeni maliyetlerin altına giriyor."

"VERGİ ADALETİ SAĞLANMALI"

Demir, iktidara, "Devletin alacaklarını yüzde 27,83 artırırken ücretlilerin, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların gelirlerini hangi ölçütlere göre artıracaksınız? Artan kira, elektrik, doğal gaz ve tedarik maliyetleri karşısında küçük esnafı korumak için hangi somut önlemleri alacaksınız? Emeklinin sofrasına et, süt ve peynir koyabilmesi için emekli aylıklarını nasıl insanca yaşayabileceği bir seviyeye çıkaracaksınız? Gıda fiyatlarındaki artışı durdurmak, üreticiyi desteklemek ve vatandaşın alım gücünü korumak için nasıl bir ekonomik politika uygulayacaksınız?" sorularını yöneltti.

Demir, adaletli bir vergi sisteminin önemine de işaret ederek, "Vergi adaleti sağlanmalı, ekonomik yük herkesin gelir düzeyine göre adil biçimde paylaşılmalıdır" dedi.

"BİZ GENEL BAŞKANIMIZIN YÜZÜNE BÜYÜK BİR GURURLA BAKIYORUZ"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in cenaze töreninde bir vatandaşın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisiyle ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Bugün bir vatandaş, maalesef cenazede, yasın ortasında hiç yapılmayacak bir provokasyona kalkıştı. Bu siyaset değil, bu acizliktir. Bunu yapan kişiyi buradan şiddetle kınamak istiyorum. Sorduğu soru, belki de Kemal Bey'e en son sorulacak sorulardan bir tanesi. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, yıllarca devlette en üst kademelerde çalıştı. Sonrasında 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığını yaptı ve yapmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde Genel Başkanımız kul hakkı yemedi. Milletin hakkı olan şeye sahiplenmedi. Rüşvet almadı. Hiçbir belediye başkanının ifadesinde, 'Kendisine şu kadar para verdim, şu kadar rüşvet verdim' gibi ifadelere maruz kalmadı. Biz Genel Başkanımızın yüzüne bakarken büyük bir gururla bakıyoruz. Böyle devlet adamı, böyle siyaset adamı kolay yetişmez. Bu bazı çevrelerin, bazı medya kuruluşlarının yapmış olduğu algılar, maalesef bazı kendini bilmez kişiler de bu algılardan etkileniyor. Gerçekten ciddi bir acziyet göstergesiydi o. Yakıştıramadık. Buradan tekrar kınıyorum kendisini."