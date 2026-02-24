CHP'li Durmaz'dan Akaryakıt Eleştirisi - Son Dakika
CHP'li Durmaz'dan Akaryakıt Eleştirisi

24.02.2026 14:16
Kadim Durmaz, akaryakıt fiyatlarındaki artışın üreticiyi zor durumda bıraktığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 24 Şubat 2025–24 Şubat 2026 akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak, "Çiftçiyi, nakliyeciyi, esnafı 'zamma alışın' diyerek yönetemezsiniz. Mazot zamlarıyla üretimi boğarsanız, sofradaki yangını söndüremezsiniz. Bu düzen değişmeden ne çiftçi rahat eder ne vatandaş" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 24 Şubat 2025–24 Şubat 2026 akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak iktidarın akaryakıt politikasını eleştirdi.

Durmaz, Brent petrolün varil fiyatının 73 dolardan 71 dolara gerilemesine rağmen, Türkiye'de motorin fiyatının 47,90 liradan 62,03 liraya yükseldiğini hatırlatarak, "Dünyada petrol geriliyor; Türkiye'de çiftçinin, nakliyecinin, esnafın deposu her gün daha pahalı doluyor. Bu, yönetememenin faturasıdır. Mazot zamları traktörün tekerine pranga, sofraya enflasyon, üreticiye iflastır. İktidar, üretimi desteklemek yerine mazotu vergilerle şişirip milleti pompa başında ezmektedir" dedi.

Dolar kurundaki artışın ithal enerji maliyetlerini yükselttiğini, ancak iktidarın çözüm üretmek yerine ek vergi uygulamalarına başvurduğunu öne süren Durmaz, "Kur artıyor, maliyet artıyor; iktidar ne yapıyor? Çiftçiye destek vermek yerine, mazotta vergi ve zamla bütçe kapatıyor. Bu ülkenin üreticisini 'taksit taksit yoksullaştırma' düzenidir" eleştirisinde bulundu.

Durmaz, akaryakıt fiyatlarının oluşumunun şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini ve mazottaki vergi yükünün, özellikle üretimde kullanılan mazot için kaldırılması gerektiğini belirterek, "Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler çiftçisini destekliyor, ülkemizde ise iktidar mazotta vergi yüküyle çiftçimizin belini büküyor. Çiftçiyi, nakliyeciyi, esnafı 'zamma alışın' diyerek yönetemezsiniz. Mazot zamlarıyla üretimi boğarsanız, sofradaki yangını söndüremezsiniz. Bu düzen değişmeden ne çiftçi rahat eder ne vatandaş" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

